Neuvěřitelné! Matematika žáky baví víc než tělocvik

Nový školní rok je v plném proudu. Léto ještě úplně neskončilo a tak možná nejen proto si ve více než třech tisících škol řekli, že učení přesunou do přírody. U dětí se najednou začala i matematika těšit zvláštní oblibě. Reportéři Víkendu se takové hodiny zúčastnili a ptali se na názory samotných dětí.

Učit se začalo snad už ve všech školách. Asi to známe všichni, místo abychom věnovali pozornost učení, sledujeme co se děje venku za oknem.



Škola se naštěstí od dob našeho mládí mění. Věřili byste tomu, že existují třídy, které pro většinu předmětů nepotřebují učebnu.



Do iniciativy "Učíme se venku" se zapojilo už více než 3000 škol, ale je to prý jen začátek. Jak taková výuka vypadá v praxi? A co jí říkají samotné děti? Podívejte se na reportáž z magazínu Víkend.

