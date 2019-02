Slavte s námi! Televizi Nova je dnes přesně 25 let

Vysílání zahájila TV Nova 4. února 1994 v 19 hodin přímým přenosem z Národního muzea. V půl osmé následovaly první Televizní noviny, tehdy moderované Zbyňkem Merunkou a Stanislavou Wanatowiczovou Bartošovou. Nechyběly ani Sportovní noviny a Počasí, v obou relacích se už v první den představily stálice TV Nova – sporťák Pavel Poulíček a rosnička Michaela Dolinová. Mezi moderátory počasí už v roce 1994 nechyběl Rey Koranteng.

Hned v prvním roce vysílání se na obrazovce objevily pořady a hvězdy, které si diváci okamžitě oblíbili. Investigativním pořadem Na vlastní oči provázeli Josef Klíma a Radek John. V unikátním publicistickém pořadu Tabu vystupoval Roman Šmucler. Petr Rychlý a Bára Štěpánová, bez nichž si diváci dnes neumí představit seriál Ordinace v růžové zahradě 2, provázeli pořadem Ptákoviny. Už od 7. února 1994 vstávají diváci se Snídaní s Novou.

Ve vysílání se objevily i úspěšné zahraniční pořady, které se dříve k nám kvůli železné oponě nedostaly. Diváci tak na Nově mohli poprvé sledovat třeba kultovní MASH, všechny příběhy poručíka Colomba, Dynastii nebo detektivku To je vražda, napsala. TV Nova přišla s oblíbenými sitkomy Nováci (1995) a Hospoda (1996). Ve druhém roce jejího vysílání začala diváky vítat u hitparády ESO Tereza Pergnerová pozdravem Čágo bélo, šílenci!

V 90. letech přišly další oblíbené pořady. Petr Novotný bavil diváky u Novot, později přejmenovaných na Dobroty. Karel Šíp měl Horoskopičiny. Ivan Mládek a jeho kolegové uváděli Čundrcountryshow, Honza Musil a po něm Pavel Poulíček uváděli Kolotoč. U talkshow řešící vážné životní situace Áčko se střídalo několik skvělých moderátorů. Michaela Jílková trápila politiky v Kotli. Slávek Boura a Markéta Mayerová seznamovali páry v pořadu Rande. Na vaší straně byli investigativní reportéři pořadu Občanské judo a žhavou novinkou v Česku byl také erotický pořad Peříčko.

Rok 1999 byl pro TV Nova přelomový. Za moderátorský pult Televizních novin usedli poprvé Lucie Borhyová a Rey Koranteng. Soutěžní pořad Riskuj převzal legendární Jan Rosák. Televize začala vysílat také třeba oblíbené Natočto! nebo Zlatíčka. V dalším roce přišlo Tele Tele, Go-go šou sourozenců Gondíkových nebo Politické harašení s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou.

Od roku 2001 je stálicí obrazovek TV Nova kutilský pořad Rady ptáka Loskutáka. V dalším roce se začaly vysílat publicistické Střepiny. V roce 2003 začalo Volejte Novu, které taktéž zůstává na obrazovce do dnešních dní. V témže roce se moderování hitparády ESO ujal Leoš Mareš.

Revoluční novinkou byla v roce 2004 pěvecká show Česko hledá SuperStar. Začaly také oblíbené seriály Pojišťovna štěstí a Redakce. Ale hned v roce nadcházejícím, tedy 2005, si premiéru odbyly nejpopulárnější seriály TV Nova Ulice a Ordinace v růžové zahradě, bez nichž si diváci Novy vysílání dnes už ani neumí představit, však Ulice už má přes 3 600 dílů, Ordinace dohromady přes tisíc epizod. Ve stejném roce se na obrazovce objevily poprvé také publicistické pořady Víkend a Koření.

A přibývaly další programy, které mají své místo na obrazovce dodnes – rok 2006 přinesl první řadu Výměny manželek. Od roku 2007 se diváci dozvídají novinky i u Odpoledních Televizních novin. Od roku 2008 seriál z kamenické nemocnice pokračoval s pozměněným názvem Ordinace v růžové zahradě 2. Jako první televize v Česku začala Nova vysílat v HD.

V nadcházejícím roce se poprvé vysílal úplně nový detektivní seriál Kriminálka Anděl, tu v nadcházejících letech doplnily ve vysílání další oblíbené krimiseriály – V roce 2015 začala zločiny na Šumavě vyšetřovat Soňa Norisová v seriálu Policie Modrava, Specialisté a Dáma a Král přišli v roce 2017 a vloni sklízel úspěchy Pavel Řezníček jako Profesor T.

Velké oblibě se u diváků těší také reality show. Vedle Výměny manželek mohli diváci sledovat třeba proměny v pořadu O 10 let mladší, nejradostnější chvíle rodin ukazuje pořad Malé lásky, Tereza Pergnerová pomáhá potřebným rodinám žijícím ve špatných podmínkách v pořadu Mise nový domov, talentovaní amatérští kuchaři soupeří v pořadu MasterChef. Brzy se přidá také pěvecká show The Voice Česko Slovensko. V podvečer baví diváky Tomáš Matonoha u soutěžního pořadu Co na to Češi? Společenské dění mapuje pořad Život ve hvězdách.

TV Nova už dávno není jen jedna stanice. Od 1. prosince 2007 vysílá Nova Cinema. Od října 2008 je součástí nabídky kabelových a satelitních operátorů sportovní stanice Nova Sport. Druhý prémiový sportovní kanál přidala Nova v roce 2015. Přibyly i další volně šířené stanice. V únoru 2017 byly názvy a loga všech stanic sjednoceny a diváci tak vede programů Nova a Nova Cinema naladí stanice Nova 2, Nova Action a Nova Gold. Diváci v zahraničí mohou sledovat Novu International a v nabídce vybraných satelitních operátorů je pak i program Nova +1.

Nova baví diváky i na internetu. Zpravodajský portál TN.cz oslavil v roce 2018 už desáté narozeniny. Nabídku pořadů TV Nova, seriálů a filmů najdete od roku 2011 na portále Voyo.cz. U příležitosti 20. narozenin TV Nova byl v roce 2011 spuštěn videoportál NovaPlus.

Stálicí ve vysílání TV Nova je i Zlatý slavík Karel Gott. Exkluzivní rozhovor s moderátorkou Lucií Borhyovou natočený u příležitosti 25. narozenin TV Nova doplněný o nejlepší scénky Karla Gotta ze zábavných pořadů Novy sledujte ve čtvrtek 7. února od 21:35 na Nově!