Zbytečnost, výmysl. Nová verze hymny sklízí u hudebníků kritiku!

Český olympijský výbor (ČOV) ve středu přišel s novou úpravou české hymny, kterou vypracoval skladatel Miloš Bok. Prodloužená verze však sklidila spíš posměch a kritiku. Nelíbí se hudebním odborníkům, politikům ani veřejnosti. Náklady na projekt se přitom vyšplhaly do statisíců.

ČOV prozradil, že úpravy současné hymny vyšly v součtu na zhruba 600 tisíc korun. Projekt částečně zaplatil předseda výboru Jiří Kejval jako fyzická osoba a zbylou část pak právě olympijský výbor.

Nová verze však veřejnost příliš nezaujala, spíše naopak. Lidé z hudební branže jí začaly okamžitě kritizovat. "Co to je zase za výmysl s tou hymnou? Bože, ty to vidíš," rozčilovala se zpěvačka Monika Absolonová. Úpravy se nelíbily ani Pavlu Šporclovi. "Nová verze hymny? Naprostá zbytečnost a hudební chaos," napsal uznávaný houslový virtuóz. Hodně kritický byl k nové podobě hymny i hudebník Janek Ledecký, jehož dcera Ester slyšela na olympiádě v Koreji hymnu v tradiční podobě hned dvakrát po vítězství v super G a na snowboardu.

Úpravy nezaujaly ani politiky, kteří by jejich uvedení do praxe nejdřív museli schválit. Andrej Babiš nepovažuje prodloužení hymny za dobrý nápad. "Já si myslím, že máme krásnou hymnu a není potřeba ji měnit," řekl premiér v demisi během návštěvy Středočeského kraje. Hymna neoslovila ani nejmladší generaci politiků. "Nová verze zní, jako když si tu starou pustíte dvakrát za sebou ve dvou oknech prohlížeče najednou," uvedl poslanec Dominik Feri.

V naší anketě, které se zúčastnilo téměř 10 tisíc lidí, se přes 90 procent hlasujících vyjádřilo, že se jim prodloužená verze zdá zbytečná. Rozporuplné ohlasy pak hymna vyvolala i na sociálních sítích, kde ji lidé ve velkém kritizovali.

Podle předsedy ČOV Jiřího Kejvala chtěl výbor zveřejněním upravených variant otevřít diskuzi. To se mu očividně povedlo. "Znovu otevíráme otázky, zda by hymna neměla být sebevědomější či zda by neměla mít opět dvě sloky jako před více než sto lety," řekl pro web ČOV.

Prodloužená verze hymny: