Noví zastupitelé si přilepší. Vláda schválila zvýšení odměn politikům

Starostové a primátoři budou podle velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, vydělávat od 39.054 korun do 111.304 korun. Hejtmani si polepší na částku mezi 117.162 a 128.878 korunami, které budou náležet také primátorovi hlavního města vzešlému z letošních říjnových komunálních voleb.

Podle hrubého odhadu by obce mohlo opatření stát příští rok 401 milionů korun a kraje a Prahu 42 milionů. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) novinářům řekl, že v rozpočtech jednotlivých územních samosprávných celků na zvýšení peníze jsou, není proto třeba krajům a obcím účelově přidávat. "V připomínkovém řízení jsem takový požadavek nezaznamenal," uvedl Hamáček.

Ministerstvo vnitra má od vlády uloženo, aby kabinetu poslalo návrh na zvýšení odměn členů zastupitelstev územních samospráv pokaždé, když se průměrná hrubá měsíční nominální mzda v předchozích letech zvýší nejméně o 2,5 procenta. Podle Českého statistického úřadu byla v roce 2016 průměrná hrubá měsíční mzda 27.575 Kč, o rok později to bylo 29.504 Kč.

Nařízení by mělo od začátku roku 2019 novelizovat podobu, kterou schválila loni v září vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Vnitro před rokem odměňování v regionech výrazně upravilo kvůli novele zákona o obcích. Předpis sjednotil výpočet měsíčních odměn členů zastupitelstev nebo výpočet odchodného. Odstranil také nerovnoměrnost v odměňování, kdy měli starostové stejné peníze a k nim bonusy podle toho, jak velkou obec vedou. Vznikaly tak až desetitisícové rozdíly. Platy rostly zhruba o 8,5 procenta.

Více studentů medicíny

Vláda chce zvýšit počet studentů o 15 %. V příštích 11 letech na to chce vynahradit 6,8 miliardy korun. Třetina českých lékařů bude v roce 2020 starších 60 let a počty absolventů opouštějících fakulty v té době nestačí nahradit ani lékaře odcházející do důchodu. V současné době absolvuje každoročně obor všeobecné lékařství v českém jazyce asi 1340 studentů.

Podle vládního je třeba v první řadě zlepšit mzdové podmínky akademických pracovníků na úroveň srovnatelnou s odměňováním lékařů pracujících v klinické praxi tak, aby neodcházeli z finančních důvodů. Podporovat je podle něj třeba zejména mladé pedagogy a postupně spolu s růstem počtu studentů navyšovat počty učitelů.

Podle Asociace děkanů lékařských fakult si lékaři-učitelé ve stejném věku a při stejném vzdělání přijdou asi na polovinu proti kolegům v nemocnicích. Nastupujícím učitelům mohou fakulty nabídnout tarifní plat kolem 23.000 až 27.000 korun hrubého. Plat se zvyšuje po dosažení titulu docenta, což trvá obvykle deset až 15 let. Stoupne na přibližně 45.000 korun, u profesorů na 50.000 až 60.000 korun.

Někdy ale fakulty na plné úvazky nemají, takže nabízejí částečné úvazky. Lékaři z klinické praxe proto často kombinují výuku s úvazkem v nemocnici. U teoretických oborů to ale není vždy možné. Nejvíc chybí učitelé anatomie, často jsou v důchodovém věku. Ve výuce je nahrazují absolventi přírodovědných oborů.

Na rozvoj vysokých škol 12,5 miliardy

Do roku 2027 chce vláda vyhradit na investice do veřejných vysokých škol 12,5 miliardy. Z peněz by se měly financovat rekonstrukce starých budov, stavby nových nebo nákupy vybavení. Celkové náklady škol na investice v tomto období by mohly dosáhnout 15,9 miliardy korun.

"Program byl připravován ve spolupráci s vysokými školami a na základě jejich investičních a rozvojových potřeb. Jeho cílem je zkvalitnění a modernizace studijního a akademického zázemí pro studenty a jejich učitele," uvedl ministr školství Robert Plaga (ANO). Podle něj program otevře i cestu ke zlepšení stavu studentských kolejí a menz.

Na podporu vysokoškolských kolejí a menz bude z programu vyčleněno 2,5 miliardy korun a veřejné vysoké školy budou o tyto finanční prostředky soutěžit v postupně vyhlašovaných výzvách. První z nich lze podle ministerstva očekávat koncem letošního roku.

Dotace by měly směřovat zejména na rekonstrukci budov a na stavbu a nákup nových prostor univerzit. Použít se budou moct také na opatření, která mají vést k úsporám energií, a na zavádění nových informačních a komunikačních technologií, nákup přístrojů a dalšího vybavení.