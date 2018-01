Ostuda, hodnotila opozice jednání Sněmovny. Babiš: "Dělaj politiku!"

Přerušení hlasování o důvěře vládě a mimořádné jednání výboru o imunitě poslanců Babiše a Faltýnka. Dvě spolu na první pohled nesouvisející věci se ve Sněmovně promíchaly v politický galimatyáš. A část opozice z toho viní hnutí ANO.

"Prožíváme tento politický debakl vítězného hnutí ANO. Tento zmatek, který v Poslanecké sněmovně funguje," rozčiloval se předseda ODS Petr Fiala. "Myslím si, že zažíváme něco, co je až nedůstojné Poslanecké sněmovny. Někdy to připomíná kabaret," prohlásil předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

"Oni to hodnotili, že jsem manažersky selhal. Možná by mohli občanům říci, co v životě řídili oni a co v životě za sebou mají. Bylo to zbytečné. Je to takové divadlo, dělají politiku," odporoval opozici premiér Andrej Babiš.

"Zažili jsme velkou ostudu," shrnul jednoduše předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. "Zkrátka se v Poslanecké sněmovně někdy stane něco takového, když přijde do práce 200 relativně normálních lidí a pak se to zvrhne," sdělil zase předseda Sněmovny Radek Vondráček.

Radost z vývoje měli Piráti. Ti totiž o přerušení schůze, dokud výbor o doporučení vydat Babiše a Faltýnka nerozhodne, žádali hned na začátku schůze. "Co ráno nešlo a nebyla tam vůle, tak možná i trochu přetaktizováním SPD a ANO, se v pozdějších hodinách večer podařilo," radoval se předseda strany Ivan Bartoš.

"My říkáme od první vteřiny, že budeme hlasovat pro vydání Jaroslava Faltýnka a Andreje Babiše. My tedy netaktizujeme," odmítl předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

První žádost o vyjádření důvěry vládě se tedy odsunuje na 16. leden a změny nastaly i pro potenciální druhý pokus. Prezident Zeman překvapivě oznámil, že bude chtít před druhým pověřením po Andreji Babišovi záruku podpory 101 poslanců.

Lhůtu sice premiéru Babišovi nedal, ale jeden z nejzazších termínů je 8. březen. Den, kdy prezidentský slib složí buď nová, nebo staronová hlava státu.