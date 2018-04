Pilný, Pelikán, Krnáčová: Babišovi utíkají z hnutí vlivní členové

Od listopadu 2014 vykonává v Praze post primátorky Adriana Krnáčová z hnutí ANO. Na podzim už v komunálních volbách kandidovat nechce.

"Jsem člověk, který je orientovaný na výsledek a jakmile ho nevidím, tak dupu tak dlouho, dokud jej nedostanu. To není úplně obvyklá vlastnost pro politika a už vůbec ne pro primátora. Z toho pramení poměrně časté konfliktní situace a upřímně řečeno, nechce se mi být další čtyři roky v takovém prostředí, kde člověk nese odpovědnost i za věci, které nemá šanci ovlivnit," vysvětluje svůj odchod Krnáčová.

Své rozhodnutí už oznámila šéfovi hnutí ANO a premiérovi v demisi Andreji Babišovi. Ten ji několikrát během jejího působení na magistrátu kritizoval.

"Je to na krajských organizacích, koho postaví na kandidátky, pokud se týká toho, kdo by měl být místo ní na kandidátce. A co se týká jejího rozhodnutí, je to její věc," komentoval odchod primátorky Babiš.

Pro ostré slovo nechodila daleko. Například před třemi lety komentovala práci na tunelovém komplexu Blanka slovy, že jej projektoval "asi nějaký debil". Šlo o to, že se v tunelu musely měnit kabely, protože ty původní byly pouze do sucha.

Co bude dělat dál, není jasné. Objevily se informace, že by mohla být velvyslankyní v Německu. Z politiky utíká také Robert Pelikán, šéf resortu spravedlnosti. Důvodem jsou prý názorové rozdíly s hnutím ANO.

"Není to bezprostřední reakce na jednu věc. Je to zralá dlouhodobá úvaha. Asi před měsícem jsem sdělil premiérovi, že už nemám zájem účastnit se další vlády," prozradil v sobotu Pelikán.

S politikou seknul také Ivan Pilný, který ve vládě Bohuslava Sobotky vykonával za hnutí ANO sedm měsíců post ministra financí.

A pro Babiše může být ještě hůř, pokud dojedná koalici s komunisty a SPD Tomia Okamury. Že by s takovouto koalicí měli problém, už v minulosti avizovali třeba ministr dopravy Dan Ťok. Těžko představitelná je i pro eurokomisařku Věru Jourovou.