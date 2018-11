Rodina po Misi čelila útokům: Na dům nám plivali, svěřila se Helena

Heleně a Erichovi se život obrátil vzhůru nohama. Před třemi lety jim zavolala sociální pracovnice, zda by se mohli postarat o malou dceru jejich syna a snachy Evelínku. Poté si k sobě vzali i dva starší bratry Evelínky, které snacha také porodila, ale nechtěla se o ně starat. "Půl roku trvalo, než jsem se se vším smířila. Kroužky, škola, učení, družina. Byl pro mě problém, než jsem se do toho dostala," svěřila se Helena.

Dnes jsou však rádi, že děti u sebe mají. Malá Evelínka říká Heleně dokonce mami. "Že nám začala Evelínka říkat maminko, tatínku, tak to nás teda hodně překvapilo. Ale nechali jsme to tak, protože podle sociální pracovnice ona potřebuje maminku a tatínka," dodala Helena.

Proměna jejich domu se Heleně velmi líbí. Může konečně péct v troubě a dávat nádobí do myčky. Hlavně je ráda, že mají děti, kde spát. "Když jsme přišli do domu, tak mohu říct narovinu, že jsem byla v sedmém nebi. Měli jsme s manželem přání, a to pokojíčky pro děti a ty jsou kouzelné. Bylo to pro nás obrovské překvapení. Děti byly šťastné," usmívala se Helena.

Heleně také začali volat lidé, které neviděla několik let. "Ozvali se mi lidé ze zaměstnání, kde jsem pracovala, než jsem šla na mateřskou, a posílají mi krásné smsky," uvedla Helena. Bohužel rodina zažila i špatné reakce. "Kamarádka mi napsala, že je to od nás hnusné. Ona si musela na dům vzít hypotéku a my to máme zadarmo," svěřila se Helena.

Dnes už si špatných reakcí nevšímají, jelikož vše dělají pro děti a to je pro ně důležité. I přihlášení do pořadu bylo hlavně kvůli nim a vyplatilo se to. Děti jsou v domě šťastný. "Líbí se mi pokojíček. Nejvíc se mi líbí postýlka," řekla Evelínka.



Helena a Erich mají ještě vnoučata Honzíka a Rozálku. O Honzíkovi bohužel žádné zprávy nemají, ale s Rozálkou jsou v kontaktu. Žije v adoptivní rodině, která se o ni dobře stará. S rodinou se také setkávají. "Rozálka je u adoptivních rodičů a měnit to nechceme. Díky tomu máme další rodinu. Když se všichni setkáme, je to krásné," dodala Helena

