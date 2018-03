Po těchto olejích mohou chlapcům narůst velká prsa, šokují vědci!

Výzkum provedl National Institute of Environmental Health Sciences (Národní institut pro zdravovědu životního prostředí), který spadá pod americké ministerstvo zdravotnictví.

Podle výsledků studie oba zmíněné rostlinné esenciální oleje obsahují takzvané endokrinní disruptory, což jsou látky, které narušují fungování hormonů v lidském těle.



A jak píše portál iflscience.com, který na výsledky studie upozornil, v bezpečí nejsou ani ti, kteří levandulový a tea tree olej přímo nepoužívají. Obě látky jsou totiž častou ingrediencí v kosmetice - například v mýdlech, tělových mlécích, šampónech, kolínské nebo v pracích prášcích.

A co přesně mohou podle autorů studie látky v olejích způsobit? Odborně se porucha nazývá předpubertální gynekomastie. A i když vám název nejspíš vůbec nic neřekne, dá se vada velmi snadno popsat. Jde o to, že malým chlapcům prostě vyrostou velká prsa. A to už ve čtyřech letech.





Mužská gynekomastie je naštěstí poměrně vzácná, ale lékaři varují, že v poslední době případů stále přibývá. Vedoucí studie J. Tyler Ramsey se nechal slyšet, že oleje potenciálně představují velké zdravotní riziko a výzkum by měl dál pokračovat, aby se spojitost mezi oleji a hormonálními poruchami potvrdila nade vší pochybnost.