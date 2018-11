Politici se hádají o výstavbě reaktoru: Češi ale mají jasno!

Skoro dvě třetiny Čechů podporují jádro jako nejlepší zdroj elektrické energie. Ukázaly to výsledky exkluzivního průzkumu společnosti Sanep pro televizi Nova. Podle něj lidé také považují jaderné elektrárny Dukovany a Temelín za bezpečné. Měly by se podle nich dál rozšiřovat. O tom dnes na Třebíčsku jednaly špičky energetického průmyslu a vlády.

Stavět nové jaderné bloky, nebo prodloužit životnost těch dosluhujících? Odpověď na to dnes hledali ve Valči na Třebíčsku premiér a šéf polostátního gigantu ČEZ.

Vybudovat nový reaktor je priorita. Pro tuto variantu je podle průzkumu společnosti SANEP téměř 40 procent lidí. a A souhlasí s ní i stát. "Vláda chce, aby ČEZ postavil nový blok v Dukovanech, my jsme přesvědčeni o tom, že ta investice je efektivní," řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Jadernou energii podporuje stát i téměř dvě třetiny lidí.





Na podrobné výsledky průzkumu se můžete podívat zde:

Proti se ale postavili minoritní akcionáři firmy, kteří drží 30 procent akcií. Podle státu by totiž 200 miliard na výstavbu měl sehnat ČEZ a postavit nový blok by měla jeho státem garantovaná dceřiná společnost. Už se vyřizuje územní rozhodnutí i studie proveditelnosti.



"V nejbližším roce budeme dělat všechny kroky k povolení umístění stavby," uvedl Daniel Beneš, generální ředitel společnosti ČEZ. Jenže vedení ČEZu teď musí akcionáře o výstavbě přesvědčit. Jinak hrozí soudní tahanice, které by stavbu zdržely.

Prodloužení životnosti bloků je levnější, ale také krátkodobější varianta. "Prodloužení stávajících dukovanských bloků je jakási záložní alternativa se kterou je potřeba počítat," vyjádřila se ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (ANO).

Jenže prodlužovat životnost nejde do nekonečna. Výstavbu nových bloků by to přitom jen oddálilo. Prodloužení stávajících bloků dukovanské elektrárny třeba o 30 let by vyšlo na 80 miliard korun.

Na konečné rozhodnutí přitom už není moc času. Už v roce 2035 bychom totiž podle studií mohli mít nedostatek elektřiny. Dojde uhlí a jaderné bloky budou dosluhovat.