Poplach v Chorvatsku: Silnice pod vodou, hrozí sesuvy půdy

Lidé na dovolené v Chorvatsku by se měli mít na pozoru. V některých regionech vydaly úřady varování před silným deštěm. Velké množství srážek zaplavuje silnice a místy hrozí i sesuvy půdy. Jedním ze zasažených míst je i oblíbená destinace Čechů – ostrov Hvar.

Části Chorvatska zasáhly velmi silné deště, které způsobily místy i lokální povodně. Některé silnice jsou nesjízdné, na mnoha místech hrozí sesuvy půdy. Nejhorší situace je podle portálu dnevnik.hr na ostrovech Hvar a Vis.

Podle portálu v noci na pondělí pršelo na většině území Chorvatska. Od rána se počasí zlepšilo, ale bouře se mají přesouvat na jih. Na jižním Jadranu panují vysoké teploty kolem 30 stupňů. Kontinentální část Chorvatska mají bouře zasáhnout odpoledne od západu, postupně budou postupovat na východ a mohou ještě zesílit.

Podívejte se na videu, jakou spoušť způsobil silný déšť v Crikevnici:

Na severu by mělo být výrazně příjemněji. Odpoledne už by pršet nemělo a turisté by se měli dokonce dočkat slunce. Jen na horách hrozí občas silné přeháňky.

Meteoalarm vydal pro Chorvatsko oranžový poplach kvůli silným bouřkám v oblasti Splitu. Bouřky mohou být doprovázeny větrem o síle až 100 km/h. Kvůli nepříznivému počasí také byly zavedeny opatření pro řidiče. Chorvatský autoklub HAK varuje před mokrými a kluzkými silnicemi. Pobřežní silnice DC66 mezi Brsečí a Moščenička Draga je uzavřena, také silnice DC8 mezi Karlobogem a Svatou Marií Magdalenou je zavřena. Na dalších tazích jsou omezené povolené rychlosti kvůli silnému větru.





Aktuální situaci v dopravě v Chorvatsku můžete sledovat na stránkách chorvatského autoklubu HAK.