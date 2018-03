Poškození uživatelé Facebooku chtějí odškodné. Šanci mají i Češi!

Skandál s neoprávněným použitím soukromých dat uživatelů může Facebook přijít hodně draho. Přední britští experti mluví o obrovských částkách. Sociální síť by každému poškozenému uživateli mohla zaplatit až 12,5 tisíce liber. Šanci na zisk odškodného mají i Češi.

Britové, jejichž data z Facebooku unikla, by si mohli přijít na skutečně pěkné peníze. "Každý by mohl dostat 12,5 tisíce liber jako odškodné," odhadl profesor práva Maureen Mapp pro The Sun.

Facebook by se v takovém případě musel pořádně plácnout přes kapsu. Lidí, kterých by se celá věc týkala je totiž obrovské množství. "Je tady asi 50 milionů uživatelů, kterým byly jejich soukromá data odcizena," řekl Mapp.

Odškodného se mohou domáhat i Češi, které Facebook takto poškodil. " V případě, že by bylo prokázáno, že Facebook odpovídá za únik dat, mohli by se čeští uživatelé domáhat odškodnění v rámci práva soukromého," řekla TN.cz advokátka Tereza Jelínková.

Šance na zisk části odškodného lze však obtížně vyčíslit. "A to zejména s ohledem na skutečnost, že doposud obdobná situace řešena v našem právu nebyla," uvedla Jelínková. V případě, že je uživatel schopný prokázat, že se ho únik dat týkal, může na sociální síť podat civilní žalobu.

Celková částka by pro Facebook měla katastrofální následky. David Barda, právník zaměřený na ochranu osobních údajů, však profesorův odvážný odhad poněkud mírní. "Myslím si, že mnohem realističtější je částka 500 liber," řekl. Celková výše kompenzace bude záležet na citlivosti uniknutých dat.