Poslanci v šoku: Babiš jim chce zmrazit platy! Podívejte, kolik mají

Platy politiků několik posledních let meziročně rostou o tisíce korun. S tím by ale mohl být konec. Vláda totiž bude usilovat o to, aby se dále nezvyšovaly. Novelu pracovního zákona, která by měla zmrazení platů zákonodárců přinést, vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Část politiků ale s návrhem nesouhlasí a považuje ho jen za populistické povolební gesto.