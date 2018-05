Smrt komika Mladého musí zůstat v utajení. Novotný to nesmí vědět!

Zpráva o smrti oblíbeného herce, moderátora a baviče Josefa Mladého přišla jako blesk z čistého nebe. Bývalý člen skupiny Fešáci a parťák Josefa Aloise Náhlovského v řadě zábavních pořadů prohrál boj s těžkou nemocí. Jeho smrt kolegy a kamarády zasáhla.

"Ta zubatá mě fakt se*e s tím, jak si poslední dobou bere jednoho Fešáka za druhým. Vždyť je to chvíle, co nás opustil Fanda Pátek, odchod Honzy Turka jsme doteď neakceptovali a akceptovat stále odmítáme. Když nám to včera na chalupu volali, zavládl u nás veliký smutek, stejný dnes zavládne v celé té obrovské fešácké rodině, protože jsme prostě Pepu měli všichni moc rádi," okomentoval odchod herecké legendy Josefa Mladého bavič Pavel Novotný.

Ten zároveň přiznal, že tátovi - komikovi a konferenciérovi Petru Novotnému - smutnou zprávu rodina nechce říct. Dělá vše pro to, aby ji utajila. "Nesmutní jen můj táta. My se totiž rozhodli, že mu to neřekneme," oznámil Novotný.

Důvodem má být strach o zdraví Novotného, který po mrtvici není ještě úplně v pořádku. Nedávno navíc skončil v nemocnici v umělém spánku a jeho zdravotní stav byl opravdu vážný (psali jsme zde).

Rodina nyní hledá způsob, jak ho o smrti kamaráda informovat co nejšetrněji. "Musíme s odstupem, nějak opatrně, on ty fešácký odchody opravdu blbě nese, je to jeho druhá rodina," vysvětlil Novotný.

Sám Pavel Novotný na Josefa Mladého vzpomíná v dobrém. "Byla s ním neskutečná prdel s to za všech okolností. A strašně chytrej chlap to byl. Největší dojem na mě ale udělal, když jsem v pubertě zjistil, že si za bolševika postavil na zahradě vírník," tvrdil.

