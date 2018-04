Předčasné volby nebo další jednání? Tohle si myslí Češi!

Jednání o nové vládní koalici jsou opět v patové situaci. Dohoda mezi hnutím ANO a ČSSD je v nedohlednu a je těžké odhadnout, co bude dál. Variant je několik, včetně předčasných voleb. Vyrazili jsme se zeptat do ulic, co by si v současné situaci přáli Češi!