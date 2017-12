Při nehodě kapely Plexis zemřela Olga (22). Vyjádření plné smutku!

"Dnes v noci cestou z koncertu v Třebíči došlo k autonehodě naší dodávky Plexis P.M. a Apple Juice. Kluci kromě Martina, který jel jiným autem, jsou se středně těžkými zraněními v nemocnicích mimo ohrožení života," napsala včera kapela Plexis na svém Facebooku.

"Naše kamarádka Olga, co byla ve voze, bohužel zemřela. Je nám to moc líto. Děkujeme všem zdravotníkům a záchranářům do Pelhřimova, Brna, Jihlavy a Prahy. Prosím, spokojte se zatím s tímto vyjádřením a dejte nám čas," dodala kapela.

"Do brněnské nemocnice byla transportována letecky dvaadvacetiletá spolujedoucí z automobilu, která následně velmi vážným zraněním podlehla," řekla policejní mluvčí Čírtková.

Tragická nehoda se stala dvě hodiny po půlnoci na 91. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. Dechová zkouška neprokázala, že by jel řidič pod vlivem alkoholu.