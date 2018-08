Přijďte na Den s Novou a vyhrajte zájezd do luxusního hotelu v Řecku

V rámci Dne s Novou, který se uskuteční v sobotu 15. září v ateliérech TV Nova v pražské Hostivaři, bude probíhat celodenní soutěž o spoustu zajímavých cen. Hlavní výhrou bude zájezd do luxusního hotelu Mitsis Norida Beach od cestovní kanceláře Blue Style!

Tento luxusní pětihvězdičkový hotel se nachází na jižním pobřeží řeckého ostrova Kos nedaleko města Kardamena a je ideální volbou pro všechny věkové kategorie. Ať už jste milovníkem aktivní dovolené, nebo si raději užíváte pohodu na lehátku s osvěžujícím drinkem, v hotelu Mitsis Norida Beach přijdete na své!

Děti mohou strávit den v místním Croco Clubu pod dohledem proškolených, česky mluvících animátorů a dospělí mezitím mohou relaxovat u některého z bazénů nebo na prosluněné pláži, která se nachází přímu u hotelu. Náročnější klienti si mohou svůj den dokonale zpříjemnit v hotelovém wellness centru.

Ostatně v hotelech z řetězce Mitsis jsou velmi přísné standardy jak personálního servisu, tak i čistoty. A jedničku s hvězdičkou si zaslouží i zdejší hotelová kuchyně. Ta patří k tomu nejlepšímu, co se dá v Řecku najít, a navíc v hotelu Mitsis Norida Beach si ji díky konceptu Ultra All Inclusive můžete dopřávat 24 hodin denně.

Obecně skvělé jídlo je jednou z dominant Řecka i jeho ostrovů a Kos v tomto ohledu není žádnou výjimkou. Na ulicích i nárožích tu najdete příjemné taverny a restaurace servírující to nejlepší ze středomořské kuchyně v řeckém stylu. Pokud by vás lákaly lokální suroviny, určitě se vydejte do Agory, kde se nachází jediná tržnice na celém ostrově.

K dostání tu jsou výrobky z olivového dřeva, olivová kosmetika, olivy nakládané v soli nebo pravý tymiánový med, jehož výroba je pro tuto oblast typická. Kromě něj místní míchají i speciální směs horských bylinek, z ní vaří horský čaj.

Řecko je hitem letošního léta! Nepropásněte šanci a vyberte si svoji vysněnou dovolenou ještě dnes.