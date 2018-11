Přítel popálené youtuberky poprvé promluvil! Popsal chvíle hrůzy!

Kristýna Třešnáková alias Týnuš Třešničková vyrazila se svým přítelem Viktorem Hajíčkem na dovolenou do Turecka. Chtěli si užít příjemný večer v restauraci, místo toho skončili s popáleninami v nemocnici. Zatímco Týnuš je stále ještě v Turecku, její přítel se již vrátil zpět do České republiky.



“Byla to taková nešťastná náhoda. Na celé té situaci byly nejhorší ty první dojmy a v podstatě to, co se začalo dít po tom incidentu,“ popsal Hajíček, kterému se zranění po ohni již téměř zahojila.



Ačkoliv se Hajíček již vrátil zpět do České republiky, snaží se Týnuš podporovat, co to jde. “Létám za ní do nemocnice každý druhý víkend, kdy s ním trávím zhruba dva až tři dny,“ řekl Hajíček.



Prozradil také, jak je na tom její obličej a kdy by se slavná youtuberka měla vrátit zpět do České republiky.

