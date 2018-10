Proč a jak investovat do vzdělání?

Investice do vzdělání je opodstatněná z mnoha důvodů.

Je jistotou a vkladem do života, která přináší další příjmy. Stručně řečeno, investování do vzdělání se mnohonásobně vyplatí.





Kvalitní vzdělání, ať už se jedná o školy, školení, kurzy či zahraniční stáže, je pro každého bez ohledu na věk velkým vkladem do dalšího života. Ať už se jedná o koníček či start nové kariéry, vzdělání se nikdy neztratí. Zejména zahraniční stáže rozšiřují obzory a zvyšují kvalifikaci. Proto, máte-li sami ve škole nebo v zaměstnání takovou možnost, využijte ji.Financování obvyklých výdajů je vhodné řešit z běžných příjmů. Pokud však chcete víc, nastartovat novou kariéru či novou etapu života, je smysluplné uvažovat o financování úvěrem . „Zlaté pravidlo nakládání s penězi zní: Rozumné je splácet věci nejdéle tak dlouho, jaká je jejich životnost. V tomto ohledu je investice do vzdělání volbou velmi jistou a jednou z nejvhodnějších. A pokud zvolená forma vzdělání s sebou nese náklady, které nelze pohodlně financovat z běžného rozpočtu, vyplatí se na něj půjčka a rozložení finanční zátěže v čase,“ radí Radka Černá ze Sberbank Vzdělávání v žádném případě není otázkou jen povinné školní docházky. V ideálním případě se jedná o celoživotní proces. I při volbě zaměstnání je vhodné myslet na to, jaké možnosti dalšího rozvoje a osobního růstu práce přinese. A když vaše zaměstnání takovéto možnosti nenabízí nebo vám jejich nabídka nestačí, poohlédněte se sami po nějakém kurzu či školení. Může se jednat o zvýšení počítačových znalostí, zvládnutí nového grafického programu, jazykový kurz.Pro snadné prokázání získaných vědomostí je vhodné preferovat kurzy a školení zakončené oficiálním certifikátem. Vyhnete se tak následnému složitému prokazování. Vzdělání je jistotou pro zajištění dalších příjmů. Může vám přinést postup v práci nebo další příjmy mimo obor zaměstnání. Každopádně se vyplatí.