Promluvme si, milý Andreji! Itálie chce řešit s Babišem uprchlíky

"Promluvme si, milý Andreji. Zvu tě do Říma," napsal Conte v otevřeném dopise Babišovi. Mluvit by s ním chtěl o evropském přístupu k nelegální migraci. Babiš odmítl přijmout byť jen jediného uprchlíka ze skupiny 450 migrantů, kteří čekali na lodi ve Středozemním moři.

Podle Babiše je podobný způsob přijímání uprchlíků cesta do pekel. "Jen motivuje pašeráky a zvyšuje jejich příjmy. Naše země žádné migranty přijímat nebude. Na Evropské radě jsme pro relokaci prosadili princip dobrovolnosti a toho se budeme držet," napsal Andrej Babiš na twitteru.

Na to mu Conte odpověděl, že se Italové nevydali na cestu do pekel, ale zvolili cestu legality a společné odpovědnosti. Informovala o tom agentura ANSA. Podle italského premiéra platí, že kdo vstoupí do evropské země, vstoupí do Evropy. "Nikdo z nás si nemůže myslet, že to zvládne sám," napsal Babišovi.

Na žádost Conteho zatím reagovaly Francie a Malta a přislíbily, že přijmou po 50 lidech. Itálie a Malta se přou o to, kdo se o uprchlíky měl postarat. Itálie tvrdí, že loď byla v oblasti, za níž je zodpovědná Malta. To ostrovní stát odmítá.

Babiš odmítl pomoci Itálii s přílivem uprchlíků: