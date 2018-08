První centrum s mokrým režimem: Brno se zbavuje opilců v ulicích

Zřídit místo pro bezdomovce, kteří popíjí nebo se povalují na veřejných místech po Brně, by chtěla zkusit brněnská radnice. Brno by tak bylo první v Čechách, které by mělo centrum pro bezdomovce s takzvaným mokrým režimem.

Nízkoprahové denní centrum by mohlo napomoci pořádku ve městě. Lidé, kteří běžně popíjejí a žebrají například u vlakového nádraží a na dalších veřejných a hojně navštěvovaných místech, by se tak mohli přesunout právě do tohoto centra a svůj "lahváč" vypít tam. Do azylového centra přijmou totiž jenom střízlivé.

"Cílovou skupinou jsou zejména pouliční konzumenti alkoholu, kteří mohou mít přidružené chronické, fyzické a psychické potíže a zároveň čelí nevyhovující bytové situaci nebo bezdomovectví. Důvodem konzumace alkoholu na ulici je často například hledání společnosti nebo zákaz konzumace alkoholu v místě, kde žijí, jako například ubytovna nebo azylový dům," sdělil náměstek Matěj Hollan s tím, že zpravidla se jedná o lidi, kteří pijí alkohol na ulici chronicky i několik let.

Podstatou centra je nízkoprahový princip, což mimo jiné znamená, že návštěvníci nebudou nucení k abstinenci nebo k prokazování ke změně svého životního stylu a konzumace alkoholu nebude překážkou vstupu a pobytu ve službě. Budou ovšem jasně daná pravidla pití alkoholu v prostředí centra, pravidla vzájemného chování,způsobu práce, monitorovacího systému a spolupráce s dalšími službami a policií.



Prozatím je projekt ve fázi příprav. Nezisková společnost Podané ruce by měla být realizátorem projektu a jejich pracovníci nyní provádějí terénní výzkum mezi bezdomovci. "Je nezbytné zmapovat situaci, analyzovat lokální specifika a věnovat dostatečný prostor diskuzím se všemi subjekty a službami, kterých se problematika dotýká," vysvětlil Hollan. Výsledky výzkumného šetření budou znát v lednu příštího roku.

Provozní parametry budou dostávat konkrétní podobu až na základě výstupů a poznatků z terénu. Vliv na to bude mít také objekt, který se podaří pro daný účel najít a podobně. Odhadovaná okamžitá kapacita je prozatím přibližně 15 osob.

Do projektu se zapojí také strážníci. "Město s námi o možnosti zřízení centra průběžně jedná. Prozatím předpokládáme, že hlavně z počátku budeme lidi bez přístřeší informovat o možnosti využití služeb centra," řekl mluvčí městských policistů Jakub Ghanem s tím, že případná další činnost se ujasní až časem při dalších koordinačních schůzkách.



Podle strážníků by toto centrum s pořádkem v ulicích mohlo pomoci, jde však o to, jestli by v něm trávili čas i problematičtější bezdomovci, kteří především na frekventovaných místech pijí alkohol, odhazují odpadky, žebrají nebo vyvolávají konflikty. Předpokládají, že zájem projeví spíše ti poklidněji žijící starší bezdomovci. "V době velkých veder či mrazů má centrum potenciál zaujmout ještě podstatně rozsáhlejší množství lidí bez přístřeší," dodal Ghanem.

Pro pilotní fázi projektu se odhady nákladů pohybují mezi čtyřmi až pěti miliony korun ročně v rámci vícezdrojového financování služby. "Cílem pilotní fáze bude ověření fungování služby v tzv. mokrém režimu. To znamená, že pití alkoholu není překážkou vstupu a pobytu, je ale vyžadováno dodržování stanovených pravidel konzumace a chování," ujasnil Hollan.

Inspirací pro Brňany jsou zkušenosti ze zahraničí, kde podobná zařízení už úspěšně fungují. Centra jsou v provozu například ve Velké Británii, Rakousku, Vlámsku, Antverpách nebo Německu. Každé ze zařízení se ale v podmínkách provozu liší, závisí to na specifičnosti daného místa, na městě i zemi.



Ve Vídni například funguje centrum 365 dní v roce od 8:00 do 18:00 a nabízí přibližně 200 metrů čtverečních až 50 lidem bez domova. Lidé si mohou uvařit vlastní jídlo, vyprat prádlo a povoleno mají pití piva a vína.

Ve Velké Británii mohou klienti v zařízení trávit čas od 9:30 do 16:00 a kapacita je 25 lidí. Druh a množství alkoholu regulováno není, při vstupu se ale posuzuje míra užívání alkoholu a klienty odkazují i na jiné služby a léčbu. Mohou se na místě vysprchovat, a k dispozici mají také oblečení a prádelnu. Zdarma mají snídaně a večeře.