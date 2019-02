Tající sníh odhalil ulice plné psích exkrementů a lidé se hádají!

Mnozí milovníci psů jsou zodpovědní a po svých svěřencích při procházce městem pravidelně uklízí. Jiní ovšem své povinnosti zanedbávají a ostatní obyvatelé musí být při pohybu po městě obzvláště obezřetní.



Jednomu z obyvatel Českého Těšína došla trpělivost a na psí výkal upozornil velmi svérázným způsobem. Fekální čin označil a připsal také vzkaz neomalenému majiteli. “Uklízej po svém psovi, prase!!!“ stojí v prohlášení psaném na chodníku.

Zdroj: Městský úřad Český Těšín



Na nedostatky upozorňuje i městský úřad v Českém Těšíně. “Připomínáme, že po psovi je povinen uklízet jeho majitel, stejně jako občané nemají odhazovat smetí na chodník nebo přímo celé sáčky odpadků z oken v domnění, že se o to někdo postará,“ stojí v prohlášení na městském facebookovém profilu.

Anketa Uklízíte při venčení po svém psovi? Ano, vždy 86 24 hlasů Občas zapomenu 0 0 hlasů Ne, nikdy 14 4 hlasy Hlasovalo 28 lidí.



Úřad se také snažil apelovat na svědomí provinivších se jednotlivců. “To, zda budeme žít v kulturním a čistém prostředí závisí především na každém z nás,“ doplnil úřad. Během krátké chvíle reagovali na oznámení úřadu i další občané města, kteří jsou situací pohoršení.



“Tak ono to není jen na chodnících, ale i na trávníku, jdu sebrat po svém psovi a musím kličkovat, abych nestoupla do jiného. A to nemluvím ani o psovi, který do toho kolikrát může stoupnout. Vážně nechápu, kde je problém, že to lidi nesbírají. Stud? Já bych se styděla to neuklidit,“ reagovala jedna z obyvatelek.