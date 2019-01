Radní měl bourat pod vlivem drog, ve funkci nadále zůstává

Rozepře mezi bývalým a současným vedením města Kladno stále pokračují. Boj vygradoval poté, co na začátku prosince havaroval radní Lukáš Hanes. Ten sice nebyl viníkem nehody, policejní test na drogy byl ale pozitivní.

“Při dopravní nehodě oba řidiče policisté vyzvali k dechové zkoušce, která byla s negativním výsledkem. Dále byli oba řidiči podrobeni testu na drogy, který byl u poškozeného šestatřicetiletého řidiče pozitivní na návykovou látku," uvedla tehdy mluvčí policie Jana Šteinerová.

Hanes odmítl odběr krve, později ale dodal, že zpanikařil a že pod vlivem drog nebyl. S tím nesouhlasí opozice v čele s exprimátorem Milanem Volfem.

Podle něj by člověk, který se pohybuje v politice, užíval drogy a ještě jezdil autem, neměl být zastupitelem. Opozice žádala okamžité odsoupení, současná koalice se ale za radního postavila.

Pro doporučení o odstoupení hlasovalo 14 zastupitelů, 17 zastupitelů bylo proti. Jeden se zdržel hlasování. Pro odvolání nakonec také hlasovalo 14 zastupitelů, 11 hlasovalo proti a sedm se zdrželo. Ani toto usnesení tak neprošlo.

Reakce lidí jsou rozporuplné. Jedni si myslí, že je to ostuda. "To je ostuda pro město Kladno. Feťák na radnici, že se všichni zastupitelé nestydí," napsala Dana S. pod příspěvkem.

Ne všechny reakce jsou ale negativní. "Podle mě to bylo jasně ušité. A zrovna to přišlo náhodou, co se začaly zavírat herny. Takže pravda je bůhvíkde," napsal Robert N. v diskuzi.

Na reportáž TV Nova se můžete podívat zde: