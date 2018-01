Řidič, který v Praze srazil ženu, je volný. K soudu přinesl milion

Cizinec, kterého ve středu poslal soud do vazby, protože v Praze na Nový rok způsobil v opilosti tragickou nehodu, může ven z vazby. Složil milionovou kauci, písemný slib a bude pod probačním dohledem.

Muž kauci složil ve čtvrtek dopoledne, soud mu umožnil, aby vazbu opustil. Už včera slíbil, že bude spolupracovat a podrobí se probačnímu dohledu. Soud ho do vazby poslal hlavně z obav před útěkem.

Podívejte se na rozhovor s řidičem:

Čtyřicetiletému muži z Ruska hrozí až osm let vězení za to, že asi ve tři hodiny ráno na Nový rok projížděl ve svém Mercedesu Spálenou ulicí v centru Prahy a přitom na přechodu srazil šestadvacetiletou turistku z Kolumbie. Žena na následky zranění zemřela.

Jak se ukázalo, řidič měl v krvi více než dvě promile alkoholu. Tragédie se stala tématem i pro kolumbijská média, ta poukazují třeba na to, že šestadvacetiletá Zaira byla architektka, která mluvila čtyřmi světovými jazyky a od září žila v Itálii, kde studovala design. Do Prahy přijela s přáteli oslavit Nový rok. Jak je to teď s jejím tělem, nechce policie komentovat.