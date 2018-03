Řidič v San Franciscu najel do lidí! Nejméně 1 mrtvý, čtyři zranění

Řidič měl srazit celkem pět lidí, informace o jejich zdravotním stavu se ale různí. Podle agentury AP jeden člověk zemřel a další tři bojují o život. Poslední z nich má zranění lehčího rázu. Agentura Reuters uvádí čtyři osoby v kritickém stavu.

Policie věří, že šlo o jakési osobní vyřizování účtů, které nemělo za cíl ohrozit další lidi. Sdělil to mluvčí Robert Rueca.

Driver of vehicle runs over five people in Bayview district of SF. Police looking for driver now. At least one in critical condition at SFGH. Others taken also to hospital. pic.twitter.com/hf75piSHWZ

K nehodě došlo v průmyslové čtvrti v blízkosti nábřeží. Televizní stanice KNTV informovala o tom, že řidič byl ozbrojený menší sekerou a nejprve se hádal s lidmi na chodníku. Ti ho ale zahnali zpět do vozu, což muže rozčílilo a do lidí vjel autem.

Witnesses say the driver of car that hit 5 people in San Francisco got out of his car with an axe after an argument; he then drove into them on the sidewalk. https://t.co/Pdd7eJOdGq pic.twitter.com/Wgk6bQyLlO