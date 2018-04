Roman obvinil štáb: "Nalévali mě alkoholem!" Režisér řekl, jak to je

Ve středeční premiérové epizodě Výměny manželek se divákům představila rodina z Bíliny, kterou tvoří Žaneta (38), Roman (46), Roman (10 měsíců), Růžena (5), Natálka (11), Lukáš (8), Filip (17) a Robin (18). Na druhé straně se seznámili s Janou (32), Richardem (27), Alexem (10) a Theem (5 měsíců), kteří žijí v Liberci.

reklama

Bouřlivou diskuzi mezi diváky vyvolal především moment, kdy se Roman posilnil alkoholem a náhradní manželku Janu strčil tak, že upadla na pohovku. Nadával jí, pak odešel z bytu a na chodbě mlátil hlavou do výtahu. Jana pak natáčení předčasně ukončila.

Podle Romana ale bylo všechno jinak. Jana prý zaútočila jako první, když ho oslovila "koště". Agresivně se choval údajně proto, že mu členové štábu nalévali tvrdý alkohol. To ale režisér Výměny manželek Jiří Hornych v rozhovoru pro Nova.cz odmítá.

Romanovi podle režiséra rozhodně nikdo alkohol nenutil a celý příběh se odehrál úplně jinak. "Janu bolelo v krku a my jsme v autě měli trochu meruňkovice, tak jsme jí řekli, ať si s ní zkusí vykloktat, protože nám to taky v podobném případě pomáhá. A Roman tam byl, tak si dal taky. Sám, dobrovolně," říká Hornych.

Právě režisér byl tím, čí ruka se objevila v jednom ze záběrů. Násilného Romana odstrčil od Jany, prý byl dokonce připraven použít kameru jako beranidlo. To naštěstí nebylo potřeba. "Měl jsem strach o Janu i o děti, zvlášť potom, co děti řekly, že to jeho chování není neobvyklé," uvedl režisér.

Připomeňte si moment, kdy Roman do Jany drsně strčil:

Romanově tvrzení, že produkce zaplatila jeho synovi, aby jim prozradil, co na otce platí, se režisér musel smát. "Můžu říct, že pan Roman je paranoik a lhář, který nikdy nepřizná svoji chybu. Jak to celé bylo, tak je to i odvysílané, není to ani v nejmenším nijak sestříhané nebo tendenčně upravené," řekl Hornych.

Co dalšího režisér o dramatické Výměně manželek prozradil? A co se dozvěděl o Romanově minulosti? Přečtěte si na Nova.cz, kde také najdete všechny novinky o oblíbené reality show. Pokud jste neviděli poslední díl Výměny, můžete ho zhlédnout na NovaPlus. Všechny epizody jsou na VOYO.

ČTĚTE TAKÉ:

Jak vybruslit z konfliktu s opilým člověkem? Rady nejen pro partnerky

Můj manžel má problém s alkoholem! Co mám dělat? + TEST