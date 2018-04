Roman popsal bitku i Janinu péči: Synovi odpadly kusy masa!

V další premiérové Výměně manželek jsme viděli rodinu z Bíliny, kterou tvoří Žaneta (38), Roman (46), Roman (10 měsíců), Růžena (5), Natálka (11), Lukáš (8), Filip (17) a Robin (18). Na druhé straně jsme se seznámili s Janou (32), Richardem (27), Alexem (10) a Teem (5 měsíců), kteří žijí v Liberci.

Několik dní probíhalo poměrně klidně, pak ale přišel zlom, když si Roman dal na bowlingu několik piv. Do Jany pak strčil tak prudce, že upadla na sedačku. Po odchodu z bytu bušil hlavou do výtahu a poté se na chvíli vytratil. Místo toho, aby se uklidnil, ale přišel a začal znovu nadávat.

Podle Romana ale bylo všechno jinak. "Když přijdu domů a někdo mi začne nadávat, tak to nesnesu. Já jsem byl v pohodě, ale ona na mě křičela, chtěla mě praštit. Tak jsem ji chytnul za ruku a šel jsem radši pryč. Pak jsem bouchal radši do výtahu, abych někomu neublížil," popsal svůj pohled na věc.

Jana ho prý celé natáčení ponižovala a sama byla opilá. "Já jsem pít neměl, to beru. Ale ona byla ta, kdo se staral o děti, takže si neměla dát hlavně ona. Ale že by zažila nějakou tyranii nebo domácí násilí, jak teď slýchám, to je nesmysl," prohlásil Roman.





Připomeňte si zmiňovaný moment:

A zcela opačný názor má i na pláč Natálky, která tvrdila, že ji mrzí, jak Roman Janu napadl. "Brečela, protože jsem křičel 'cikáni do plynu'. A ona je poloviční, manželka ji má s jiným. Tak nechápu, proč tvrdila tohle," říká Roman.

Také podle jeho partnerky Žanety nebyla náhradní manželka zrovna ideální. "Lituju Richarda, že s ní musí žít. Nedokázala se starat ani o ročního kluka. Osm dní byl zavřený v postýlce, byla špinavá a jemu pak odpadávaly kusy masa. Pračku a prádlo jsme museli koupit novou," tvrdí Žaneta.

I přesto na Výměnu a pobyt v druhé rodině vzpomíná v dobrém. "Děti i partner tam funguje jinak než u nás. Tady nikdo neposlouchá, natož aby pomáhal. Tam má každý nějaký úkol a plní si ho. A partner byl super, nebylo, co bych vytkla," uvedla Žaneta.

Pořad prý jejich vztahu pomohl, Roman se podle ní více snaží. "Děti fungovaly týden po Výměně, pak už je to nezajímalo. Ale s přítelem je to lepší. Pomáhá s klikem, úklidem, výchovou. A už to není tvoje-naše, ale i děti se berou stejným metrem. V tomhle se Výměna povedla," sdělila Žaneta.

Do budoucna dvojice plánuje svatbu, nejdříve ale musí dořešit své dluhy. "Bude to asi do pěti let, rozjíždí se přítelova i moje insolvence, abychom se brali už 'čistí' a dluhy pak nepřešly na děti. S přítelem jsme šest let, nikdy jsem s ním neměla žádný problém," doplnila Žaneta.

Co dalšího se u rodiny změnilo? A šli by do Výměny manželek znovu, kdyby měli tu možnost? Dozvíte se na Nova.cz! Pokud jste poslední díl reality show neviděli, můžete si ho pustit na NovaPlus. Všechny epizody jsou ke zhlédnutí na VOYO.