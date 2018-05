Rozchod na trhu se zájezdy: Invia a Alexandria ukončily spolupráci

Cestovní kancelář Alexandria a agentura Invia oznámily ve středu ukončení spolupráce. Obě společnosti spolupracovaly 15 let, v poslední době se ale začaly jejich plány překrývat. Podle cestovky došlo k ukončení spolupráce k poslednímu dubnovému dni.

Cestovní kancelář Alexandria uvedla, že se v rámci nové obchodní strategie chce soustředit na spolupráci s dalšími cestovními agenturami, na výraznější podporu menších prodejců a na vlastní prodejní kanály, tedy pobočky a web.

"Jsme si jisti, že naši zákazníci tuto změnu ocení. Máme pro ně připraveny další novinky, promoakce, pobídky či slevy vedoucí k nižším cenám zájezdů," uvedl Petr Šatný, marketingový ředitel CK Alexandria.

Společnost spolupracuje s více než tisícovkou prodejců, kteří působí v celé republice. "Vážíme se každého našeho obchodního partnera a při prodeji zájezdů našim společným zákazníkům počítáme s ještě intenzivnější kooperací," ujišťuje Šatný.

Cestovka je přesvědčena, že změny upevní a posílí její pozici mezi předními českými cestovními kancelářemi. "Spolupráce s Invií byla vždy plodná a efektivní, naše aktivity se však v poslední době začaly překrývat. Jsem rád, že ukončení spolupráce proběhlo ve stejném duchu, v jakém celá léta fungovala – tedy korektně a se vzájemným respektem," dodal Šatný.

K ukončení spolupráce Invia uvedla, že to byla právě cestovní agentura, kdo 17. dubna vypověděl spolupráci. Invii k jejímu kroku měla vést nová strategie Alexandrie, která se podle cestovní agentury odkláněla od provizního prodeje. Cestovní kancelář na to podle Michala Tůmy z Invie reagovala vlastní výpovědí s požadavkem okamžitého ukončení spolupráce.

Invia plánovala nabízet zájezdy Alexandrie až do konce května.

"Nevíme však, jak se cestovní kancelář zachová a zda nám přístup do databáze zájezdů po celý květen umožní,“ komentoval konec spolupráce Michal Tůma. Neshody vycházely podle Invie především z neochoty Alexandrie poskytnout vše pro plnohodnotný online prodej zájezdů na prodejní platformě Invie.

V minulých letech s Invií ukončila spolupráci i největší česká cestovní kancelář - CK Fischer. V červnu loňského roku oznámil konec spolupráce také Exim Tours, na konci léta ale společnosti oznámily podpis nové smlouvy. Přes Invii prodávají zájezdy i další velké cestovní kanceláře, třeba Blue Style nebo Čedok.

Cestovní kancelář Alexandria patří do skupiny Alexandria Group podnikatele Alexandra Pavlova. Její tržby dosáhly podle předběžných výsledků v roce 2017 dvou miliard a zisk za stejné období odhaduje společnost na 80 milionů. Skupina vlastní a provozuje několik hotelů v Bulharsku, polskou cestovní kancelář Net Holiday, realitní společnost Alexandria Real, reklamní agenturu Glory Agency a několik cestovních agentur, které zajišťují distribuci zájezdů.

Invia je největší cestovní agenturou v České republice. Nabízí zájezdy více než 300 cestovních kanceláří. Klienti si kromě webových stránek společnosti mohou zájezdy zakoupit také na více než 100 kamenných poboček po celé republice. Invia má zastoupení také na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku.