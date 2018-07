Rozdělte si uprchlíky nebo zavřeme přístavy, vyhrožuje Itálie

Italský ministr zahraničí dal ostatním evropským zemím ultimátum ohledně přijímání migrantů. Do pěti týdnů od nich očekává, že přijdou s novou dohodou o jejich přerozdělení. Pokud to neudělají, chce zavřít italské přístavy. Česká republika přijímání nelegálních migrantů dlouhodobě odmítá.

Stovky migrantů připlouvajících k italským břehům můžou mít za pár týdnů smůlu. Pokud se evropské státy nepřipojí k jejich záchraně, uprchlíci najdou v Itálii jen zavřené přístavy.

Česká republika ale dlouhodobě patří k zemím, která migranty odmítá. "Je potřeba zabránit ilegální migraci a není možné, aby každý týden bloudila loď ve Středozemním moři a topili se tam lidi," má jasno premiér Andrej Babiš.

V podobném duchu mluví i politici SPD nebo komunistů. Kauza rozdělila politiky TOP 09. Miroslav Kalousek se pustil do svého stranického šéfa Jiřího Pospíšila, který s přijímáním uprchlíků nesouhlasí.

Itálie chce dosáhnout toho, aby se migranti nevyloďovali na jejím území, ale byli přemísťováni i do dalších zemí. Z míst nasazení se původně měly vrátit i unijní lodě zapojené do operace Sophia, které pomáhají uprchlíkům. Novým rozhodnutím italské přístavy pro lodě zapojené do mise ještě zůstanou pět týdnů otevřené.