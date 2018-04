Sekta sexuálně zneužívala ženy, slavné herečce hrozí až doživotí!

Americkou herečku Alisson Mackovou (35) zadržela v pátek policie kvůli podezření, že byla jednou z hlav tajného spolku, který sexuálně zneužíval ženy. Hvězdu seriálu Smallville obvinili ze sexuálního spiknutí a kuplířství, hrozí jí desítky let za mřížemi, v krajním případě i doživotí.

Mělo jít o cvičení, které pomáhá ženám v sebezdokonalování, podle vyšetřovatelů ale mělo do toho klasického, kam spadá třeba posilování nebo aerobik, hodně daleko.

Hlavní náplní byl sex s šéfem spolku Keithem Ranierem. Ten skončil v poutech už v březnu. Nově příchozím ženám a dívkám říkal "otrokyně", členky, které někoho do sekty přivedly, se mohly honosit titulem "paní" a čerpat dalších "výhod", informuje CNN.

Herečka Allison Macková v sektě měla sloužit jako náborová síla. Podle prokuratury získávala nové členky s tím, že dostanou užitečné rady, jak se zdokonalovat. "Oběti byly poté zneužívány sexuálně i pracovně, k užitku obviněných," sdělil prokurátor Richard Donoghue.

Vstoupit do organizace Nxivm přitom nebylo zrovna jednoduché. Zájemkyně musely za vstup do skupiny zaplatit - a to v přepočtu až sto tisíc korun.

Podle obžaloby měly otrokyně v intimních oblastech (aniž by o tom věděly) pomocí speciálního nástroje vytvořené symboly - Ranierovy iniciály. Macková je obviněna dvěma ženami z toho, že je nutila k sexuálnímu styku s hlavou sekty. Výměnou pak měla dostávat finanční a jiné speciální odměny. Údajné oběti tvrdí, že byly vydírány s tím, že má o nich operační systém DOS tajné informace.

V případě odsouzení hrozí podle médií Ranierovi a Mackové tresty v minimální délce 15 let, ve hře je ale i doživotní vězení.