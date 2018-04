Šílenec na D1 vyjel z kolony do protisměru! Kolem se řítila auta

Neuvěřitelný incident se stal v pátek kolem 11. hodiny dopoledne na 177. kilometru dálnice D1. Včera se tam ve směru na Brno srazily tři nákladní vozidla a dodávka. Na místě se ihned začala tvořit kolona, policie později začala provoz odklánět. A právě postávání v této koloně už přestalo bavit řidiče luxusního mercedesu.

Místo toho, aby počkal, až bude nehoda odklizena a silnice zprůjezdněna, otočil se muž přes středový pás do protisměru dálnice a odjel. Na videu je přitom vidět, jak v protisměru jezdí auta… "Pán na videu přejíždí středová svodidla a vjíždí do protisměru, kdy se rozjíždí z nulové rychlosti mezi auta jedoucí rychlostí 100-150 kilometrů v hodině,“ popsal šílený manévr nezodpovědného řidiče autor videa, který ho poslal do redakce TN.cz.

Jen zázrakem se nic nestalo. Kdyby se mercedes srazil s některým z protijedoucích aut, mohlo dojít k tragédii. Dá se předpokládat, že po nárazu auta jedoucího velkou rychlostí na dálnici do skoro stojícího auta by došlo k jeho odmrštění. Vozidlo by pak klidně mohlo narazit do dalších aut stojících v koloně… "Neohrožoval na životě jenom sebe, ale hlavně všechny jedoucí z druhé strany, které by nikdy nemohlo napadnout tam auto vyjíždějící z kolony z protisměru vůbec čekat. Naprostá šílenost,“ má jasno autor videa.

