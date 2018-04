Smrt v Ulici! Která důležitá postava zemře? PĚT SCÉNÁŘŮ

Infarkt, mrtvice, sebevražda, autonehoda nebo dokonce vražda! Jedna z těchto pěti tragédií brzy ovlivní životy hrdinů seriálu Ulice. Rodina Peškových ztratí jednoho člena. S kým se rozloučíme? Přinášíme vám pět možných scénářů.

Vlasta Pešek (Rudolf Hrušínský) - Vlastu už dlouho zlobí srdíčko. Není to tak dávno, kdy mu dalo jasně najevo, že by měl změnit životní styl, jíst zdravěji, víc se hýbat. A ačkoliv se na něj Amálie (Dana Syslová) snaží dohlížet, starého psa novým kouskům nenaučíš.

Vlasta si rád zajde na jedno, dietní jídla mu nejedou a teď prožívá jedno z nejtěžších období jeho života. Dívá se na to, jak jeho vnučka se svým manželem Robertem (Vuk Čelebić) rozprodávají jeho dům. To je na jedno slabé srdce až příliš. Zemře Vlastimil na infarkt?

Amálie Pešková (Dana Syslová) - Amálie je žena do nepohody a vždycky se zdála být nad věcí, která dokázala v každém problému najít racionální řešení. Ale i její nadhled má své limity. Brzy se jí totiž potvrdí to, co se dosud jenom domnívala. Robert Bláha rozprodal jejich střechu nad hlavou. Dům, který Peškovým patřil po leta letoucí, jim už neříká pane.

Dívat se na to, jak její muž, který v domě vyrůstal a roky se o něj staral, nedokáže. Ač dávno smířená s tím, že dům opouští, nechce ho nechat Robertovi "zadarmo". Sebere zbytky sil, navštíví Roberta, aby mu promluvila naposledy. Netuší, že je to naposledy, kdy promluví. V hádce zkolabuje a Robert na přivolání pomoci nespěchá. Zemře Amálie na mrtvici?

(Šárka Vaculíková) – Adriana přistihla svého muže Roberta (Vuk Čelebić) s milenkou Ájou (Barbora Mudrová), a to byla ta poslední kapka do poháru její trpělivosti, navíc plného mnohých podezření. Najednou všechno dává smysl, všechno to do sebe krásně zapadá a Adriana má najednou před očima zřetelně to, co dosud nechtěla vidět.

Robert ji podváděl, dlouhodobě a pořád, vmanipuloval ji do prodeje dědečkova domu, připravil je všechny o střechu nad hlavou a navíc způsobil to, že starostka Světlana (Tereza Bebarová) skončila neprávem za mřížemi. Tohle všechno je na Adrianu moc. V afektu rozřeže všechno Robertovo oblečení a s nožem v ruce najednou vidí i řešení. Jediné. Spáchá Adriana sebevraždu?

Robert Bláha (Vuk Čelebić) – Spadla klec. Adriana ho načape s milenkou Ájou (Barbora Mudrová), ztropí scénu a vyrazí ho z domu. Takovou potupu Robert ještě od žádné ženy nezažil. A co víc, bohatství, které díky Adrianě a její nemovitosti má, se mu najednou vzdaluje. V afektu nasedne do auta a ve zběsilé rychlosti a rozčilení nezvládne řízení. Zemře Robert při autonehodě?

Evžen Šmýd (Martin Finger) – Zatímco Vlastimil i Amálie Peškovi (Rudolf Hrušínský a Dana Syslová) už rezignovali, stěhují se z domu a Adrianu nechávají na pospas křivákovi Robertovi, Evžen odmítá jen nečinně přihlížet tomu, jak manipuluje s jeho dcerou Adrianou (Šárka Vaculíková). Na Roberta si počká, chce si to s ním vyřídit jako chlap s chlapem. Jenomže netuší, že Robert má zbraň. Zabije Robert Evžena?

Který z možných scénářů je pravdivý a kdo do děje Ulice příští týden promluví naposledy, se dozví diváci dnes v 16:00 v novém pořadu #HASHTAG Vaška Matějovského na Nova Plus.