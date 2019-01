Praha dlážděná náhrobky Židů! Zahraniční média jsou v šoku

Reportér britské televize BBC se rozhodl vydat do Prahy, aby odhalil bizarní případ rekonstrukce ulice Na Příkopě v centru hlavního města. Na její předláždění byly totiž v osmdesátých letech použity náhrobky z židovského hřbitova.

Ty pak byly rozřezány a použity jako dlažební kostky. Na jejich historickou hodnotu tehdy totiž komunisté moc nehleděli.

"Tam" ukazuje britskému reportérovi tenký proužek tmavých, čtvercových dlažebních kostek ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát.

Zdroj: BBC

Ze sáčku pak právě dvě dlažební kostky vytahuje. Byly totožné s těmi, které se nacházejí na zemi pod námi, uvádí reportér BBC. Jedna z kostek obsahuje fragmenty z roku 1895, na druhé jsou písmena hebrejské abecedy.

Kostky byly vzaty v Praze na rozhraní ulice Na Příkopě a Na Můstku z hromady těch, jimiž se v 80. letech dláždila pěší zóna. Ředitel muzea je má už třicet let od doby, kdy je vzal právě při rekonstrukci pěší zóny.

"Byly to fragmenty židovských náhrobků, které byly rozřezány do dokonalých kvádrů žuly. Podle dat byly ukradeny z hřbitova z 19. století," popsal reportérovi Pavlát.

Na rekonstrukci ulice ale Pavlát netrvá. Stačila by podle něj plaketa, která by to připomínala. "Náhrobky už nikdo dohromady nesloží a položení nové dlažby by stálo miliony," dodal ředitel muzea.

Výměny dlažebních kostek se ulice Na Příkopech opravdu hned tak nedočká. Nejdříve se tak stane až s novou tramvajovou tratí, která se na pěší zónu má vrátit. Ta je ale v současné době v přípravách.