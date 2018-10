Soudy prověří výsledky voleb. V hledáčku je i David Rath!

V obci Hostivice nedaleko Prahy zvítězila strana Hostivice město. V sedmnáctičlenném zastupitelstvu získala šest křesel. Jedno místo podle výsledků připadlo Zdravé Hostivici, obsadit by ho měl David Rath. To se ale vítězné straně nelíbí.

"V reakci na důvodné podezření, že někteří kandidáti uskupení Zdravá Hostivice si do dne konání voleb nezměnili trvalý pobyt do Hostivice, rozhodli jsme se podat stížnost ke krajskému soudu proti vzniku mandátu pana Ratha. Dle volebního zákona jde o překážku volitelnosti, tudíž, dle našeho názoru, tito kandidáti neměli právo ucházet se o post zastupitele. Jakékoliv hlasy, které dostali, by měly být neplatné," uvedl vítěz voleb.

David Rath to bere jako pohrdání rozhodnutím voličů.

V Karlových Varech se neřeší trvalé bydliště, ale možné technické problémy. Stížnost ke krajskému soudu podala místní SPD. Podle některých jejích členů konečný výsledek voleb neodpovídá těm, které byly řečeny ve volebních místnostech.

Stížnosti na průběh nebo výsledky voleb hlásí také například Krajský soud v Brně. Během desetidenní lhůty na zpochybnění výsledků soudy obdržely asi dvě stovky stížností. Soud o nich musí rozhodnout do 20 dnů od jejich přijetí.