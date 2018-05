Srážka v Istanbulu: Airbus uřízl jinému letadlu ocas. VIDEO

Letadlo společnosti Turkish Airlines krátce před nehodou přiletělo z letiště Ercan v turecké části Kypru. Před zajetím k východu u terminálu A hlavního istanbulského letiště airbus zastavil asi 30 metrů před stojánkou.

Mezitím po pojížděcí dráze G mířil na ranvej Airbus A330 společnosti Asiana na lince do Soulu. Křídlo korejského airbusu zasáhlo ocas zaparkovaného tureckého letadla, tím prošlo jako nůž máslem. Airbus se pořádně otřásl.

"Znělo to, jako kdyby vybuchla bomba a celé letadlo se naklonilo. Myslela jsem si, že se převrátí, naklonilo se na jednu stranu, pak se ale vrátilo. V tu chvíli mi hlavou procházely různé myšlenky. Myslela jsem si, že letadlo vybuchlo. Bylo to opravdu děsivé. Na chvíli jsem si říkala: ´A je to tu. Tohle je konec mého života´," popsala pro list Daily Mail, co se v zaparkovaném letadle dělo, cestující Kaarina Barronová, která měla v Istanbulu přestoupit na let do Londýna.

K letadlu rychle přispěchali letištní hasiči, kteří začali stroj zkrápět vodou. Ani v jednom stroji se naštěstí nikdo nezranil. Na tureckém airbusu ale vznikla velká škoda. Zrušen byl i let do Soulu. Kdo udělal chybu je teď předmětem vyšetřování.

Prasklé sklo v kokpitu a vysáté přístroje

Vážné problémy měl v pondělí také Airbus A319 společnosti Sichuan Airlines na lince z Ćchung-čchnigu do tibetské Lhasy. Ve výšce bezmála 10 kilometrů se rozbilo jedno z oken v kokpitu. Piloti vyhlásili stav nouze a přistáli na nejbližším letišti v Čcheng-tu.

Fotografie, které se objevily na čínských sociálních sítích, ukazují ohromnou škodu, kterou dekomprese v pilotní kabině napáchala. Panel používaný k ovládání autopilota byl skoro vyrvaný z přístrojové desky.

Sichuan Airlines A319 (B-6419) on flight #3U8633 from Chongqing to Lhasa experienced windshield separation at 33,200 ft. causing sudden decompression, autopilot + avionics failure. Parts were sucked out. Emr descend to 24,000 ft and diversion to Chengdu. https://t.co/w2ZjsGOWKo pic.twitter.com/VgdC6d1lUg — JACDEC (@JacdecNew) 14. kvtna 2018

Piloti museli s letadlem přistát bez pomoci autopilota. Jeden z nich byl navíc zraněný. Kromě pilota utrpěla zranění i jedna z letušek.