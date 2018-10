Startuje 2. kolo voleb do Senátu! Prohlédněte si všechny kandidáty

Po týdnu se dnes ve 14 hodin znovu otevřou volební místnosti. V 25 obvodech si budou moci lidé vybrat z dvojice kandidátů, kteří v prvním kole dostali nejvyšší počet hlasů, toho, který je bude zastupovat v Senátu.

V pátek mohou lidé volit do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Jména nových senátorů by měla být známa v sobotu večer. Volební lístky dostanou lidé přímo ve volební místnosti, do obálky pak umístí lístek se jménem toho kandidáta, kterého si vybrali.

NA KOMPLETNÍ VÝSLEDKY SE PODÍVEJTE TADY

V prvním kole voleb do Senátu uspěla především ODS a hnutí ANO, naopak největší ztráty hlásí ČSSD. Už nyní je jasné, že sociální demokraté velkou část senátorů ztratí - z dosavadních 23 jich budou mít 12 až 17. Je také skoro jisté, že ze Senátu zcela zmizí zástupci komunistů - do druhého kola postoupila pouze jedna kandidátka, která ale podle odborníků nemá velkou šanci.

ODS jde do druhého kola celkem s 11 kandidáty, ANO s 10, po pěti želízcích v ohni mají sociální demokraté a Starostové a nezávislí, čtyři kandidáty pak mají lidovci.

Podívejte se, kteří kandidáty budou o post senátora bojovat v jednotlivých obvodech:

Volební obvod č. 2 - Sokolov (zisk v prvním kole)

Miloslav Balatka (STAN ) - 28,74 %

Renata Oulehlová (ANO) - 25,72 %

Volební obvod č. 5 - Chomutov (zisk v prvním kole)

Přemysl Rabas (SEN 21) - 33,51 %

Martina Chodacká (ANO) - 21,35 %

Volební obvod č. 8 - Rokycany (zisk v prvním kole)

Pavel Karpíšek (ODS) - 28,55 %

Milada Emmerová (ČSSD) - 15,79 %

Volební obvod č. 11 - Domažlice (zisk v prvním kole)

Vladislav Vilímec (ODS) - 21,49 %

Jan Látka (ČSSD) - 21,47 %

Volební obvod č. 14 - České Budějovice (zisk v prvním kole)

Ladislav Faktor (NK) - 41,05 %

Jiří Šesták (STAN) - 27,28 %

Volební obvod č. 17 - Praha 12 (zisk v prvním kole)

Pavel Fischer (NK) - 47,98 %

Eva Tylová (Piráti) - 16,1 %

Volební obvod č. 23 - Praha 8 (zisk v prvním kole)

Lukáš Wagenknecht (Piráti) - 17,15 %

Pavel Dungl (TOP 09) - 15,29 %

Volební obvod č. 26 - Praha 2 (zisk v prvním kole)

Marek Hilšer (MHS) - 44,45 %

Libor Michálek (Piráti) - 15,57 %

Volební obvod č. 29 - Litoměřice (zisk v prvním kole)

Ladislav Chlupáč (ODS) - 24,5 %

Ondřej Štěrba (ANO) - 19,53 %

Volební obvod č. 32 - Teplice (zisk v prvním kole)

Jaroslav Kubera (ODS) - 41,81 %

Zdeněk Bergman (SEN 21) - 21,1 %

Volební obvod č. 35 - Jablonec nad Nisou (zisk v prvním kole)

Jaroslav Zeman (ODS) - 34,31 %

Michaela Tejmlová ( SEN 21) - 22,21 %

Volební obvod č. 38 - Mladá Boleslav (zisk v prvním kole)

Raduan Nwelati (ods) - 33,86 %

Jiří Müller (ANO) - 17,9 %

Volební obvod č. 41 - Benešov (zisk v prvním kole)

Zdeněk Hraba (STAN) - 20,93 %

Jiří Kozák (ODS) - 17,29 %

Volební obvod č. 44 - Chrudim (zisk v prvním kole)

Jan Tecl (ODS) - 15,44 %

Daniel Herman (KDU-ČSL) - 15,13 %

Volební obvod č. 47 - Náchod (zisk v prvním kole)

Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) - 26,62 %

Martin Červíček (ODS) - 26,49 %

Volební obvod č. 50 - Svitavy (zisk v prvním kole)

Michal Kortyš (ODS) - 24,73 %

Pavel Havíř (ČSSD) - 20,76 %

Volební obvod č. 53 - Třebíč (zisk v prvním kole)

Hana Žáková (STAN) - 28,49 %

Miroslav Michálek (ANO) - 14,77 %

Volební obvod č. 56 - Břeclav (zisk v prvním kole)

Rostislav Koštial (ODS) - 27,11 %

Libor Nazarčuk (ANO) - 20,67 %

Volební obvod č. 59 - Brno-město (zisk v prvním kole)

Mikuláš Bek (STAN) - 38,17 %

Jaromír Ostrý (ANO) - 18,7 %

Volební obvod č. 62 - Prostějov (zisk v prvním kole)

Božena Sekaninová (ČSSD) - 18,68 %

Jitka Chalánková (NK) - 12,68 %

Volební obvod č. 65 - Šumperk (zisk v prvním kole)

Miroslav Adámek (ANOA) - 29,21 %

Zdeněk Brož (KDU-ČSL) - 20,46 %

Volební obvod č. 68 - Opava (zisk v prvním kole)

Herbert Pavera (TOP 09) - 36,27 %

Simona Horáková (ANO) - 21,54 %

Volební obvod č. 71 - Ostrava-města (zisk v prvním kole)

Leopold Sulovský (Ostravak) - 24,82 %

Ivo Gondek (ANO) - 19,19 %

Volební obvod č. 74 - Karviná (zisk v prvním kole)

Petr Vícha (ČSSD) - 36,72 %

Milada Halíková (KSČM) - 16,45 %

Volební obvod č. 80 - Zlín (zisk v prvním kole)

Patrik Kunčar (KDU-ČSL) - 33,39 %

Libor Lukáš Soukromníci) - 27,21 %