Strany chystají kampaň za miliony. Největší boj bude o Prahu

Předvolební billboardy, letáky, plakáty a stánky - sotva zmizely po nedávných parlamentních a prezidentských volbách, už se začínají objevovat znovu - je vidět, že politici před komunálními a senátními volbami nelení.

"Ve středních Čechách například už teď rozjedeme letní kina, kdy zveme jednotlivé občany ve městech," prozradil poslanec ODS Jan Skopeček. Kromě toho ale už ODS vyslala do předvolebního boje o přízeň voličů i nové billboardy. V Praze jsou sice zatím vidět asi nejvíce, ale nejsou jediní.

"Proběhla první fáze volební kampaně v Praze, jednalo se pouze o takovou úvodní outdoorovou část kampaně. My jsme prezentovali dva hlavní lídry podzimních komunálních voleb v Praze," uvedl šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.

Většina ostatních politických stran chce s kampaní startovat spíš s koncem léta. Třeba hnutí Starostů a nezávislých odstartuje oficiálně kampaň 4. září. "Bude to v mém rodném Kolíně," prozradil TV Nova místopředseda STAN a kolínský starosta Vít Rakušan.

Pro SPD Tomia Okamury budou letošní volby první komunální a senátní. "Jakýkoliv získaný mandát bude automaticky úspěchem," prozradil Okamura.

Otázkou ale je, co to všechno bude stát. Zřejmě nejvíc dá na podzimní kampaň hnutí ANO. Jen centrála hnutí počítá zhruba s 50 miliony korun. Pokud by se vzaly v potaz celkově vynaložené prostředky, odhad výdajů je až 150 milionů korun, není ale jisté, zda by místní organizace tyto peníze sehnaly. Například ČSSD celkem plánuje vydat 35 milionů korun, podobně i ODS, hnutí SPD si potom vyhradilo zhruba 25 milionů. Naopak Pirátům prý postačí zhruba 9 milionů.

"My jsme dlouhodobě známi tím, že děláme největší kampaně v zapojení dobrovolníků," upozorňuje šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Boj o Prahu

Největší boj mezi politickými stranami se na podzim čeká o Prahu. Velké šance má hnutí ANO a Piráti. Věří si ale i jiní - třeba středo-pravé strany pod vedením TOP09 a Starostů a nezávislých, které teď spojily své síly, nebo sociální demokraté, kteří sází na nové lidi.

"Praha je velmi bohatá nevěsta z pohledu politických stran, protože potom býti primátorem je nejen prestižní, ale zároveň i ekonomicky velmi vlivné," vysvětluje politolog Jan Kubáček.

Z tohoto pohledu můžeme na primátora nebo radního pohlížet jako na středně významného ministra. Rozpočet Prahy je v souhrnu větší než třeba rozpočty několika ministerstev dohromady. Nebo by se dal srovnávat s rozpočtem těch nejsilnějších - jako je například ministerstvo vnitra.

Vítězství v hlavním městě je zároveň výzvou pro premiéra Babiše. Podle politologů volby v Praze otestují, jak jsou s ním lidé spokojeni. "Pokud má nějaký úkolník Andrej Babiš tak se určitě dá říct, že na prvním místě je hlavně magistrát," potvrzuje Kubáček.

"Hnutí ANO mělo v hlavním městě v parlamentních volbách nejhorší výsledek ze všech velkých mest a to chceme změnit. Současné vedení Prahy svými výkony lidi úplně nepřesvědčilo," připouští Andrej Babiš.

Kritikou nešetří ani opozice. Já myslím, že Praha se pod vedením současné primátorky úplně zastavila. Vidíme překopanou Prahu, nefungující eskalátory v metrech," vyčítá Krnáčové Jan Skopeček z ODS.

Praha je podle politologů zajímavá také pro politické strany a hnutí, které kritizují vládnutí premiéra Andreje Babiše. Zřejmě největšími konkurenty mu budou Piráti.

"Já věřím, že ten výsledek bude v Praze velmi dobrý, že ty volby vyhrajeme. Mám trošku strach, že bychom mohli být obejiti," obává se Ivan Bartoš.

O Prahu jde i jiným. Podle odborníků budou mít ale všichni do jednoho co dělat, aby občany přesvědčili, že dostojí svým slibům.