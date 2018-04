Svět vzpomíná na Formana: Jim Carrey pláče, DeVito česky nadává

Herec Michael Douglas vzpomínal na svou spolupráci s Formanem při filmu Přelet nad kukaččím hnízdem, jehož byl producentem. „Přišli jsme o jednoho z největších režisérů v dějinách. Měl jsem tu čest spolupracovat s Milošem na Přeletu nad kukaččím hnízdem. Cením si všeho, co mě naučil,“ uvedl Douglas.

Peprnou češtinu použil herec Danny DeVito. „Miloš veliký! Čest jeho památce, zapálit dobrý doutník, pozvednout sklenku a zakřičet: Ho*no, ho*no, ho*no!“ napsal částečně česky herec, který tento vulgární výraz měl jako repliku ve filmu Přelet nad kukaččím hnízdem.

Ve Formanově filmu Muž na měsíci ztvárnil hlavní roli komik Jim Carrey. „Další velikán odešel. Miloš Forman. Jaká sílá! Skvělý muž. Jsem rád, že jsem s ním mohl hrát. Byla to obrovská zkušenost,“ napsal kanadský herec na twitteru.

Herečka Meg Tillyová hrála ve Formanově snímku Valmont. Včera vzpomínala na společně strávený čas v Paříži a Praze. „RIP Miloš Forman. Byly to nejskvělejší chvíle mého hereckého života. Cítím se požehnaná těmito zkušenostmi,“ napsala Tillyová.

Na českého režiséra vzpomínal také mediální magnát Larry Flynt, vydavatel pornočasopisu Hustler. O jeho boji za svobodu slova natočil Forman film Lid versus Lary Flynt. „Kinematografie přišla o opravdového vizionáře. Vždy mu zůstanu vděčný, že dovyprávěl můj příběh. Byl to pozoruhodný muž s mimořádným talentem. Bude mi chybět,“ napsal Flynt.

Herec Woody Harrelson, který ve filmu ztvárnil právě Flynta, zavzpomínal na český akcent Formanovy angličtiny. „Když svým nepřeslechnutelným českým hlasem začal volat vaše jméno na natáčení nebo v restauraci a vzal vás do náruče, připadali jste si jako střed světa. Ztratili jsme skvělého filmaře i člověka,“ řekl herec pro magazín Hollywood Reporter.

„Génius kinematografie a mistr v tom, jak ve filmu ztvárnit lidství,“ vyznal se herec Antonio Banderas. Také mladý herec Josh Gad znal Formana pouze z jeho filmů. A přiznal, že ho obrovsky ovlivnily. „Jeho filmy jsou moje nejoblíbenější. Sbohem legendo, bravo!“ napsal Gad známý z filmů Kráska a zvíře nebo Vražda v Orient expresu.

„Pusťte si o víkendu některý z Milošových filmů. Byl to jeden z opravdu největších světových filmařů,“ vyznal se z obdivu ke svému kolegovi režisér Ron Howard, autor oskarového snímku Čistá duše nebo či Apolla 13.

Další režisér Joe Dante v souvislosti s úmrtím Formana připomněl jeho film Taking Off z roku 1971. Ten se kvůli sporům o autorská práva na hudbu nesmí prodávat v USA. „Je to jeden z nejpřesnějších portrétů Ameriky v 70. letech, jak to uměl podat jen člověk stojící mimo,“ poklonil se kolegovi Dante.

