Takto si Bára podřízla větev. Radim řekl, kde udělala chybu

V pořadu Jak to vidí Robinsoni komentovali poslední vývoj v kmeni Tawi-Tawi s moderátorem Ondřejem Novotným právě vyřazená Bára a z Finska, kde pobývá, také Radim. Právě ten prozradil, kdy si Bára před ostatními členy podřízla větev.

"Jak Bára vyjela na Bizona, to byl pro ní v očích ostatních velkej problém. To si snad dělá pr.... To si nedovolíš na tak hodnýho člověka, jako je Bizon. Bizon je zlatíčko, maká tam pro kmen. To, že mu někdo vyčte, že zvolil špatnýho člověka, to nám Bára hodně klesla v našich očích," prozradil Radim a připomněl Bářin výstup po minulé soutěži o imunitu.

Jako její vítěz získal Bizon právo se osprchovat a k odměně mohl přizvat i libovolné dva lidi. Vybral si své spoluhráčky ještě z kmene Kalinga Katku a Martinu. Báry se to dotklo, protože skončila v soutěži druhá a doufala, že si Bizon vybere ji.

"Já samozřejmě vím, že BIzon je super člověk, nebylo to nic osobního," přiznala Bára, která tak podruhé na kmenové radě dostala nejvíce hlasů a musela odejít. Na ostrově vykoupení na ni čekají Dominik a Martin.

Když hlasování skončilo remízou, nabízela se možnost zbavit se silného Mirka. Proč nakonec šla ven Bára? Podle Radimem šlo o rozhodnutí členů bývalého kmene Kalinga a Báře zlomil vaz právě konflikt s Bizonem.

Bál se Radim na kmenové radě vyřazení? A co prozradili o ženské alianci. Podívejte se na celý díl pořadu Jak to vidí Robinsoni. Pondělní díl Robinsonova ostrova si můžete zdarma pustit na NOVA Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.