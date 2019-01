Unikly pikantní detaily z rozvodu nejbohatšího muže světa: Milenka!

Bezos, jehož majetek experti odhadují na 140 miliard dolarů, má románek s bývalou televizní moderátorkou Lauren Sanchezovou, která je sama vdaná.

Podle časopisu National Enquirer má Bezos se Sanchezovou pletky už skoro tři čtvrtě roku. S milenkou se údajně vídal před provalením aféry velmi často, i několikrát týdně. Svým soukromým tryskáčem ji vozil na exotické dovolené a posílal jí selfíčka, která jsou podle magazínu tak chlípná, "že je není možné otisknout".

Enquirer Bezose sledoval několik měsíců a nachytal ho se Sanchezovou v luxusních limuzínách, při letech helikoptérou, na romantických procházkách či večeřích a inkognito v pětihvězdičkových hotelech, vypočítává britský Daily Mail.

Pokud se Jeff a MacKenzie Bezosovi nakonec opravdu rozvedou, podle platných zákonů má žena, s níž má majitel Amazonu čtyři děti (tři vlastní a jedno adoptované), nárok na půlku rodiného jmění, tedy přibližně 70 miliard dolarů.

V tom případě by Jeff Bezos přišel o titul nejbohatšího muže planety, jeho žena by se naopak stala nejbohatší ženou a sesadila by tak z trůnu majitelku kosmetického gigantu L'Oreal Françoise Bettencourt Meyersovou, jejíž jmění se odhaduje na 46,5 miliardy dolarů (něco málo přes bilion korun).