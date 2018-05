Test gothajů: Propadl každý druhý! Někde objevili i zakázané látky

Co je pro někoho nekvalitní "salám pro chudé", je pro další lidi pochoutkou, na kterou nedají dopustit. Přesto se gothaj řadí k oblíbeným měkkým salámům, které však kvalitou málokdy odpovídají normám.

Časopis dTest podrobil testování dva krájené gothaje a deset výrobků balených vcelku. V laboratoři ověřoval obsah a kvalitu masa, tuku a soli. Podle masné vyhlášky musí gothaj obsahovat nejméně 40 procent směsi vepřového a hovězího masa a zároveň nesmí obsahovat separát. Pomocí chemické analýzy dTest zjišťoval, kolik masa salámy obsahovaly a to, zda etikety nezatajují přítomnost sójové nebo drůbeží bílkoviny. Nechyběla ani ochutnávka a kontrola údajů na obalech.

A kontroloři objevili významné prohřešky. "Sedm z 12 testovaných gothajských salámů klame zákazníka. Dva gothajské salámy, konkrétně Bivoj a Zeman, obsahovaly méně masa, než slibovaly na obalu. Ve čtyřech dalších salámech se našla drůbeží bílkovina, ani jeden z nich ji však neuváděl na etiketě. Šlo o gothaje značek Chodura, Horeca Select z Makra, Maso uzeniny Polička a Schneider. Dva salámy vyrobené na Slovensku obsahovaly zakázaný separát, tedy strojně oddělené maso," shrnula výsledky testu šéfredaktorka časopisu Hana Hoffmannová.



Mnoho o kvalitě masa v gothajích prozradil obsah čistých svalových bílkovin, ze kterého se pozná, kolik je v gothajích samotné svaloviny. Vyšší obsah čistých svalových bílkovin znamená vyšší obsah masa, případně jeho vyšší libovost či nižší šlachovitost. "Česká vyhláška se u požadavků na kvalitu měkkých salámů spokojila jen s limity pro obsah masa a tuku. Například německá legislativa je přísnější a ukládá výrobcům měkkých salámů i minimální množství svalové bílkoviny. Z našich vzorků by německým požadavkům na nejméně 7,5 % svalových bílkovin vyhověly pouze dva měkké salámy – Horeca Select a Chodura,“ dodala Hoffmannová.



Časopis dTest nezapomněl ani na pamětníky, kteří s nostalgií vzpomínají na to, že kdysi gothaj chutnal lépe a byl kvalitnější. "Chuť nedokážeme zpětně posoudit, ale pro porovnání obsahu se nám podařilo sehnat státní normy pro gothajský salám z let 1961, 1967 a 1978. Předrevoluční receptury nařizovaly použití zhruba 65 procent směsi vepřového a hovězího masa, ale tehdy se jako maso označovala i surovina tučnější a šlachovitější než dnešní definované maso. Proto by 65 procent masa v receptu bylo v přepočtu zřejmě méně, než dnešních 65 procent masa uvedených na etiketě,“ vysvětlila Hana Hoffmannová.

Na sklonku sedmdesátých let ale mohl gothaj obsahovat několik éček – dusitan a polyfosforečnany. O jejich přítomnosti se někdejší zákazník ani nemusel dozvědět. Na obalu ani při prodeji totiž nebylo nutné uvádět složení.

