To bylo o fous! Těhotná modelka začala rodit přímo na molu

Modelka Slick Woods porodila jen pár hodin poté, co na molu předvedla odvážné spodní prádlo z kolekce zpěvačky Rihanny. Už při předvádění modelu zažívala kontrakce a poté zamířila sanitkou rovnou do nemocnice. Vše dobře dopadlo.

Rihanna odhalila novou kolekci spodního prádla v rámci prestižního týdne módy v New Yorku. Jako modelky si vybrala také dvě těhotné ženy, aby ukázala, že mohou být sexy i přesto, že v bříšku nosí nový život. Píše o tom portál Daily Mail.

Jedna z modelek Slick Woods se pak na sociální síti svěřila, že už při procházce po přehlídkovém molu trpěla kontrakcemi. Sdílela také fotku sebe v neobvyklém outfitu a popiskem: "Tohle je tvář ženy, která rodí. Dusíme v sobě spoustu věcí, většina lidí ani neví, čím si procházíme."

Z přehlídky ve středu večer odvezla Slick sanitka rovnou do nemocnice, kde přivedla na svět zdravého chlapečka. Saphir se narodil 14 hodin poté, co jeho maminka s bolestmi sestoupila z mola. "Můžu dělat, co ku*va chci kdy ku*va chci a vy taky," napsala pak.

22letá Slick má dítě s Adonisem Bossem, který je také model. Po přehlídce, na které se ukázala téměř nahá, získala statisíce nových fanoušků. Na instagramu má v současnosti přes 700 tisíc sledujících.