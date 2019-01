Trenér z jeskyně promluvil: "Byli zoufalí, bál jsem se kanibalismu!"

Bez jídla, vody a uprostřed temnoty strávilo dvanáct chlapců a jejich fotbalový trenér devět dní, než přišla pomoc. V nové knize nazvané The Cave (Jeskyně) vše popsal novinář Liam Cochran, který provedl rozhovory s trenérem i záchranáři.

"Hlad byl velký problém. Když byli všichni tak hladoví, mohl mezi nimi vypuknout konflikt. V jeden moment mě napadla temná myšlenka. Co kdyby to všechno vedlo k pojídání ostatních, přátel, svých vlastních lidí," citoval kouče Eka portál The Sun.

Ek ale musel rychle zahnat všechny obavy z kanibalismu a napnout všechny síly k tomu, aby děti ochránil. "K tomu nikdy nemohlo dojít. Věděli jsme, že nás někdo určitě hledá, museli jsme jen být trpěliví a zůstat naživu," doplnil trenér.

Dostat se ven se pokusili i oni sami. Začali kopat tunel, v práci se střídali a doufali, že se jim podaří dosáhnout povrchu. Kopání jim ale ztěžovala tma a také vysílení většiny z nich. Třináctku statečných ohrožovala také stále stoupající voda.

Fotbalový tým Divočáci a jejich trenér se vydali do jeskynního komplexu Tham Luang 23. června 2018 na výlet. Přestože se blížily monzunové deště, nechali chlapci kola u vstupu do jeskyně a vešli dovnitř. Po nálezu jejich kol a batohů se rozběhla obrovská záchranná akce.

Potápěčům trvalo devět dní, než dostatečně odčerpali vodu a skupinu nalezli. Všichni jako zázrakem přežili, na vyvýšeném místě asi čtyři kilometry od vchodu. Ven se dostali až po 17 dnech od vstupu do jeskyně. Potápěči až s odstupem přiznali, že chlapcům museli podat sedativa, aby je donesli do bezpečí.

