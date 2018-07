Trump mírotvůrce: Nabídl jednání íránskému prezidentovi

Svými slovy Donald Trump překvapil. Byl to právě on, kdo odstoupil o dohody o íránském jaderném programu, kterou vyjednal jeho předchůdce Barack Obama. Trump tvrdil, že on by vyjednal lepší dohodu.

"Jsem připravený se s nimi setkat, pokud o to budou stát," vzkázal Trump Íráncům během tiskové konference s italským premiérem Giuseppem Contem.

"Setkám se s kýmkoliv. Věřím ve schůzky. Určitě se setkám s Íránci, když o to budou stát. Nevím, jestli jsou na to připraveni, teď to mají těžké," prohlásil Trump.

Přestože za to v minulosti Obama sklidil silnou kritiku, Trump je taktéž ochoten se sejít s představiteli Íránu bez toho, aby si dopředu stanovil podmínky.

"Ne, žádné podmínky nebudou. Když se budou chtít setkat, setkám se s nimi. Kdykoliv budou chtít, kdykoliv," zopakoval Trump. "Je to dobré pro zemi, je to dobré pro ně, je to dobré pro nás, je to dobré pro celý svět. Žádné podmínky. Když se budou chtít setkat, setkám se s nimi," dodal americký prezident.

Ten se jako první prezident Spojených států sešel v červnu letošního roku s nejvyšším představitelem KLDR. Summit s Kim Čong-unem se uskutečnil v Singapuru. V červenci se zase v Helsinkách potkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Pozornost vzbudila už Trumpova první cesta ve funkci vloni v květnu, kdy navštívil Saudskou Arábii, pak Izrael a Palestinu, ve Vatikánu se setkal s papežem Františkem a absolvoval summity NATO v Bruselu a G7 v italské Taormině.

Letos by se měl Trump vypravit ještě na dvě zahraniční cesty. V listopadu by měl se zastávkou ve Francii, kde se zúčastní připomínky 100 let od konce 1. světové války, vyrazit znovu do Singapuru na summit ASEAN-USA. Navštívit by měl také Malajsii, Austrálii a jako první americký prezident i Papuu-Novou Guineu, kde se zúčastní summitu APEC. Na přelomu listopadu a prosince se má pak vypravit do Buenos Aires na summit G20.