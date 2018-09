Tvář se vrátila ve velkém stylu! Jak se vám líbil vítěz? SESTŘIH

Fanoušci show Tvoje tvář má známý hlas se konečně dočkali. Je tu pátá řada a hned první večer to byla pořádná jízda. Premiérové vítězství nakonec vybojoval Vojta Drahokoupil alias Adele. Kdo se nejvíc líbil vám?

Nová sestava soutěžících, úžasné kostýmy a hlavně skvělé výkony. Naštěstí moderátor Ondřej Sokol i porota zůstaly bez obměn, a tak pátá řada oblíbené show Tvoje tvář má známý hlas odstartovala ve velkém stylu. Na úvodní vystoupení se vrátily dřívější soutěžící a pak už se mohlo začít "naostro".

Jako první z nových účinkujících vystoupil herec Robert Jašków, který se přeměnil v Tilla Lindemanna z německé kapely Rammstein. Píseň Feuer Frei byla v jeho podání pořádný nářez a Bob si vysloužil obdiv poroty i publika.

Po něm přišla na řadu zpěvačka Eva Burešová a s ní zpomalení - co se písničky, ale rozhodně ne emocí týče. Eva alias Madonna zapěla pecku z muzikálu Evita s názvem Don't Cry for Me Argentina. Ne všichni diváci se ale slzám ubránili.

Obdivuhodný výkon podala také nejnovější vítězka hudební soutěže SuperStar Tereza Mašková. Pověstné růžové vlasy skryla pod kšiltovku a proměnila se v rappera s přezdívkou 50 Cent. Song In Da Club rozhodně nebylo lehké "zarecitovat" v rytmu, Terka to ale zvládla na výbornou.

Herečka Michaela Badinková, kterou diváci TV Nova znají ze seriálu Ordinace v růžové zahradě II, se změnila k nepoznání. Jako Liza Minnelli roztančila celý sál, když zazpívala legendární New York, New York.

I herec Jan Révai to na pódiu pořádně rozjel. Ztvárnil rebela současné hudební scény Robbieho Williamse a při písni Rock DJ ukázal vyrýsované svaly. V doprovodu krásných dívek se svlékl až do trenýrek.

To herečka Jitka Schneiderová byla zahalená od hlavy k patě, i když to pro její "známou tvář" Lady Gaga není zrovna typické. Stejně neobvyklá je ale i písnička Million Reasons, při které se Jitka doprovázela na kytaru.

Lady Gaga před publikem vystřídal kultovní James Brown. Proměnil se v něj herec Patrik Děrgel, kterého by ale v přestrojení nepoznala ani vlastní maminka. Zazpíval It's a Man's Man's Man's World a někteří diváci si nemohli pomoct, aby nepobrukovali s ním.

To nejlepší, alespoň podle poroty, ale přišlo až na konec. Zpěvák Vojtěch Drahokoupil všem vypálil rybník, když bravurně zvládl proměnu v Adele a zazpíval jeden z jejích největších hitů Rolling in the Deep. Výhru věnoval Nadaci Terezy Maxové, která pomáhá opuštěným dětem.

Seznam všech vystoupení:

Robert Jašków – Rammstein: Feuer Frei



Eva Burešová – Madonna: Don't Cry for Me Argentina



Tereza Mašková – 50 Cent: In Da Club



Michaela Badinková – Liza Minnelli: New York, New York



Jan Révai – Robbie Williams: Rock DJ



Jitka Schneiderová – Lady Gaga: Million Reasons



Patrik Děrgel – James Brown: It's a Man's Man's Man's World



Vojtěch Drahokoupil – Adele: Rolling in the Deep

Celkové pořadí:

Vojtěch Drahokoupil - 37 bodů



Michaela Badinková - 34 bodů



Robert Jašków - 25 bodů



Eva Burešová - 24 bodů



Patrik Děrgel - 24 bodů



Jan Révai - 18 bodů



Jitka Schneiderová - 13 bodů



Tereza Mašková - 8 bodů