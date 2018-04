U Nadi z Výměny se dějí velké věci: Svatba a přírůstek do rodiny

Ve středu večer jste mohli sledovat další díl oblíbené reality show Výměna manželek. Naďa, která je zvyklá na dvanáctičlennou rodinu, se dostala do domácnosti, kde žijí jen čtyři. Jak na natáčení vzpomíná a co se u ní změnilo?

Ve středeční premiérové Výměně manželek jste viděli rodinu z Nymburka, kterou tvoří Naďa (38), Martin (42), dvojčata Maxmilián a Alex (16 měsíců), Kristýna (17), Andrea (11), Karolína (16), Jirka (19), Vašek (18), Adam (20), Josef (40) a Růža (37). Na druhé straně jste se seznámili s Janou (32), Petrem (41), Kristýnou (3) a Davidem (9), kteří žijí v Bělé pod Bezdězem.

reklama

V Nymburku se toho od Výměny změnilo hodně. "Exmanžel s přítelkyní a její dcerou se odstěhovali, pak se odstěhovali Adam i Jirka. Jirka sem jezdí, když mají práci poblíž nebo s přítelkyní na víkend, takže ten nám zůstal věrný. Adam má svoji rodinu, odjel do Trutnova, kde dělá zemědělku. Když bude chtít, tak přijede, když ne, tak ne. Já jsem mu dveře nezabouchla," popsala Naďa.

Mají také nový přírůstek do rodiny. "Týnka si s přítelem pořídila psa. Vzali si ho od lidí, kteří byli alergičtí," vysvětlila Naďa. A pochlubila se, že s Martinem konečně chystají svatbu! Zrovna vybírají termín.

Pobyt ve druhé rodině si užila, Petr jí prý otevřel oči. "Začala jsem vnímat všechno okolo. Už nejsem ta, která tady běhá s hadrem a všechno dělá. Snažím se práci rozdělovat, taky všechno řeším klidně, ne hned křikem," dodala.

To, že si s Petrem mohla o všem popovídat, pro ni prý bylo nejlepší z celé Výměny. On jí ukázal, že je až moc hodná, že musí začít občas myslet i na sebe a že nemůže hned každému otevřít srdce a dveře. Naopak jediným momentem, kdy uvažovala o ukončení natáčení, bylo, když se přiznala ke štěnicím.

Řeč přišla také na to, proč Naďa v minulosti skončila na ulici. "Já jsem se na ulici dostala tak napůl svojí vinou. Vyrůstala jsem se sestrou a bratrem. Byla jsem číslo a se sestrou jsem moc nevycházela, protože byla pedant. Mezi námi se něco stalo, ale sestra to rodičům podala jinak, než to bylo. Já už jsem jim to nechtěla vymlouvat, tak jsem bouchla dveřmi a maminka mi řekla, ať už se nevracím. Než jsem si našla podnájem, byla jsem tři měsíce na ulici. Chodila jsem po kamarádech, koupala jsem se, měnila jsem si prádlo, několikrát mi pomohl bratr," vzpomínala.

Takhle žila několik měsíců, pak ale přišel další zlom a ona se vrátila domů. "Změnila jsem hodnoty, odstřihla jsem se od lidí, o kterých jsem si myslela, že jsou přátelé," popsala.

V kontaktu s druhou rodinou jsou. Naďa si prý sedla s Petrem, stejně tak Martin s Janou. Dnes už se konfliktům, které během natáčení nastaly, společně smějí.

Nestihli jste Výměnu manželek v televizi? Středeční díl si můžete zdarma pustit na NOVA Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.