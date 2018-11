Učitelé se zlobí: V rozpočtu nejsou peníze na slíbené zvýšení platů

Slibované navýšení platů pro učitele je v ohrožení. Vláda ve střednědobém výhledu státního rozpočtu na rok 2020 a 2021 podle Pedagogické komory nepočítá s navýšením financí pro školství. Do regionálního školství by v roce 2019 mělo směřovat 143,7 miliardy korun, v dalších dvou letech 147,5 miliardy. Komora však upozorňuje na to, že navýšení rozpočtu o necelé 4 miliardy navíc nemůže stačit.