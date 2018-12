UFO je možná mezi námi. Nevíme, na co se dívat, tvrdí expert NASA

Mimozemšťané už zemi možná navštívili, ale my si toho nevšimli, tvrdí expert amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA) Silvano Colombano. Mimozemský život ale podle něj má úplně jinou podobu, než na co jsme ze země zvyklí. A lidé si tak návštěvníků z jiné planety zřejmě ani nevšimli.

Podle Colombana se země už mohla stát cílem návštěvy mimozemšťanů. Ale formy života, které se vyvinuly na jiné planetě, mohou mít podle Colombana úplně jiný podobu, než na co jsme na zemi zvyklí, což je dáno tím, že se život na jiných planetách mohl vyvíjet v úplně jiném prostředí a jeho vývoj mohl započít dávno před Zemí.

Colombano u takovýchto civilizací předpokládá technologie, které si lidstvo nedovede představit, ba ani pochopit. Pak by zvládli i meziplanetární cestování. Je přesvědčený, že naše současné představy o formě mimozemského života jsou příliš omezené a tím limitují naše hledání takového života.

"Chci jen podotknout, že inteligentní život, který najdeme, nebo který se rozhodne najít nás, nemusí být založen na bázi uhlíku, jako jsme my," upozornil podle listu Daily Mail Colombano.

"Náš způsob života a inteligence mohou být jen první krok v evoluci ve formy života, které jsou výrazně nadřazené té naší," píše v dokumentu, který Colombano přednesl na konferenci o hledání mimozemského života.

"Musíme přehodnotit naše představy," dodal Colombano. Vědcům zabývajícím se hledáním mimozemského života třeba vyčítá, že se příliš soustředí na pátrání po stopách moderní technologie připomínající tu lidskou, nebo že stále akcentují radiové vlny jako formu komunikace. Vzhledem k tomu, že si nedovedeme představit, jak takový mimozemský život může vypadat, je snadné pro lidi tyto stopy po jiných civilizacích přehlédnout, myslí si Colombano.

K hledání mimozemského života radí nasadit agresivnější přístup. Fyzikové by měli v rámci současných teorií pracovat na "spekulativní fyzice" ohledně povahy času a energie ve vesmíru. Inženýři by se měli zaměřit na odhad, jak se může dál vyvíjet technologie za limity té naší současné, a sociologové by měli předpovědět, jaké formy mohou mít takové mimozemské civilizace.