Úvěry budou dražší, banky přitvrzují

Je to jednodušší, než si myslíte. Pomůžou vám internetové srovnávače. Najděte si nejvýhodnější půjčky například na www.mesec.cz či www.penize.cz.





Existují banky, kde vám garantují nejnižší sazbu. Víte, co přesně to znamená? Je to totiž to klíčové, co byste měli vědět a hlavně chtít! Můžete si nechat dát nabídky na půjčku od více bank a s těmi zajít do banky, která vám garantuje nižší úrokovou sazbu, než konkurence. V této bance vám úrokovou sazbu dokonce o procento sníží, aby pro vás byla nejvýhodnější. Není to žádné kouzlo, a přesto díky tomu můžete pěkné peníze ušetřit.A protože jsme se porozhlédli po nabídkách bank za vás. Dáme vám několik tipů rovnou. Novinku nedávno uveřejnila Sberbank CZ. Její FÉR půjčku dostanete s nejnižší sazbou 4,8 % a garancí lepší sazby. Jak nám prozradil její bankéř, všem klientům, kteří během splácení FÉR půjčky nebo FÉR konsolidace dostanou lepší nabídku od konkurence, garantují, že úrok nejen srovnají, ale ještě o procento sníží. Nejnižší možná úroková sazba půjčky je 4,8 % a neplatíte k ní už žádné poplatky.

Tahle půjčka je dost oblíbená. Můžete si ji totiž vzít i přes internet, jednoduše si ji vyberete v eshopu. A splňuje všechno, co jsme chtěli. Je výhodná, bez dalších poplatků a má jasné podmínky. Takže pro nás je jasnou volbou.

Úvěry zdražují postupně napříč trhem. Proto se vyplatí s rozhodnutím dlouho neotálet. ČNB se podle odborníků letos chystá sazby zvýšit ještě několikrát. Vyšší úroky přijdou u všech půjček, které banky poskytují. Zdražování se tedy dotkne klasických spotřebitelských úvěrů i hypoték. Méně dostupné tedy budou dlouhodobé a krátkodobé, účelové a neúčelové i bankovní a nebankovní půjčky.