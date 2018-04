Už nikdy nemusíte mít kazy, říkají zubaři! Tohle musíte udělat

Češi mají velké problémy s dodržováním správné ústní hygieny. Přitom v některých zemích už jsou v ní natolik zběhlí, že zubní kaz prakticky neznají. A pomoc je přitom jednoduchá - správné čištění chrupu. Odborníci poradili, jak na to.

Se zubním kazem se během života setká více než 90 procent lidí. A i když si většina z nás čistí zuby pravidelně, mnozí při tom nepoužívají správné pomůcky ani postupy. Většinou si třeba lidé kartáček vezmou jako vařečku a velkým tlakem jím začnou pohybovat tam a zpátky.

reklama

Mnoho lidí také zapomíná, že pak máme ještě vnitřní stranu zubů a že bychom neměli zapomínat také na mezizubní prostory.

Budoucí zubaři se v úterý v rámci preventivní akce na několika místech České republiky podívali lidem na zoubek a poradili správné postupy. A jaké to jsou? Správně kartáček chytneme jako tužku, abychom nepoužívali moc velký tlak a dáme ho půl na zub a půl na dáseň, stočíme do dásňového žlábku a začneme krouživými pohyby.

"Je to něco, co bychom mohli nazvat genetickou informací předávanou od rodičů ve smyslu návyků, jak si čistíme zuby. Kdo vás učil čistit zuby - rodiče, kdo je učil čistit zuby - rodiče. Pokud do toho nevstoupí nějaký odborník, tak si můžete uškodit," varuje stomatolog René Foltán.

Zubní kaz je nejrozšířenější civilizační nemoc, která by se podle stomatologů dala úplně odstranit. "Máme zubní kartáček úplně klasický, potom bychom měli používat mezizubní kartáček, doplňkové věci jako zubní pasta, zubní voda - to by pro základní hygienu stačilo," dodává Foltán.

Zubní kaz se dá téměř úplně vymítit, což se podařilo ve Švýcarsku, kde to udělali tak, že má každé dítě povinně ve škole kurz dentální hygieny. Pokud by Česká republika šla ve stopách Švýcarska, jen díky prevenci by ročně ušetřila stamiliony korun.