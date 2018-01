Terezu (21) chytili s 9 kily heroinu. V Pákistánu za to hrozí trest smrti

Na mezinárodním letišti v pákistánském Láhauru zadržela policie jednadvacetiletou Češku. Ta je podezřelá z pašování drog. Žena byla podle médií zadržena s devíti kilogramy heroinu. Mířila do Spojených arabských emirátů. V Pákistánu byla na tříměsíční vízum.

Terezu H. policie zadržela na letišti Allama Iqbal během středečního dopoledne. Měla se snažit propašovat devět kilogramů heroinu do Abú Zabí.

Žena měla podle webu pákistánské televize Geo tříměsíční turistické vízum, které jí platilo do 14. února. Policisté odmítli ženu vydat protidrogové jednotce, vyslýchají ji na celním úřadě.

Podle zdrojů z letiště žena prošla dvěma protidrogovými kontrolami, než ji chytili. Na základě informací, které žena vypověděla, zahájila pákistánské policie razie na různých místech v zemi.

Ministerstvo zahraničí potvrdilo, že ženu v Pákistánu zadrželi, doposud ale nepožádala českou ambasádu o pomoc. Na místo už vyrazili dva pracovníci honorárního konzulu.

"Prozatím to vypadá, že celý případ půjde k soudu. Teď se čeká čeká na vystavení příkazu ke vzetí do vazby. Ženu nyní vyslýchají celníci, poté by měla být předána k dalšímu vyšetřování úřadu pro boj s narkotiky," uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová.

Za pašování a přechovávání narkotik může být v Pákistánu podle zákona vyměřen trest smrti, ten se však zpravidla neuplatňuje vůči cizincům, uvádí na svých stránkách české ministerstvo zahraničí. Cizinci zadržení za pašování narkotik jsou zpravidla trestáni několikaletým vězením ve velmi tvrdých podmínkách.